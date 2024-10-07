Osman Gökçek'ten çarpıcı iddia! 'Üç isim, Kılıçdaroğlu’na yakın vekilleri Meclis’te konuşturmuyor.'

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, katıldığı bir programda çok çarpıcı iddialarda bulundu. Osman Gökçek, 'Gökhan Günaydın, 2 hafta önce Kılıçdaroğlu ile görüştü. Özgür Özel, Ali Mahirir Başarır ve Murat Emir'i şikayet etti. Üç ismin Kılıçdaroğlu'na yakın vekilleri Meclis'te konuşturmadığını söyledi.' dedi.Osman Gökçek konuşmasında, 'Gökhan Günaydın, Kılıçdaroğlu ile bundan iki hafta önce bir görüşme yaptı. Teyit ettirebilirsiniz. Sayın Özgür Özel'e söylüyorum. Konu, Özgür Özel'in, Ali Mahir Başarır'ın ve Murat Emir'in, bakın üç isim sayıyorum, Kılıçdaroğlu'nun vekillerini kürsüde konuşturmadığını ve bu konuyla ilgili bu kişilerin Kılıçdaroğlu'na sürekli olarak düşmanlık yaptığının şikayetini Gökhan Günaydın, Kılıçdaroğlu'na iletti.' dedi.Sözlerini sürdüren Gökçek, 'Böyle bir iddia var ama bunu bana kendi içlerinden birisi söylediği için rahatlıkla söyleyebiliyorum. O yüzden bu konudan da Kemal Bey haberdar olduğunu söylüyor. Daha sonrasında Gökhan Günaydın, Özgür Özel'in yerine aday olmak istediğini, Mayıs'ta bir kurultayları olduğunu ve burada aday olmak istediğini, Kılıçdaroğlu'nun kendisine destek vermesi noktasında kendisinden yardım istiyor. Sayın Özgür Özel, Ali ahir Başarır ve Murat Emir kaynaklarınıza lütfen sorun, Gökhan Günaydın görüşmesinde bunları söylemiş mi söylememiş mi? Benim kaynağım iyi bir kaynak. Ben bunu çok net öğrendiğim için söylüyorum. Burada Ekram İmamoğlu, Özgür Özel'i safdışı bırakarak, kendi adamı olan Gökhan Günaydın'ı genel başkan yapmak ve partiyi tamamen ele geçirmek istiyor. Burada bu olayınm olduğunu zannediyorum onlar benden daha iyi biliyordur. Bilmiyorlarsa zaten bu parti yöneticiliğini bırakıp gitmeleri lazım.' dedi.