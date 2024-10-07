Kacır: Organize Sanayi Bölgelerde yeni uygulama başlatıyoruz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bugün sanayi yatırımlarını hızlandırmak için Organize Sanayi Bölgelerinde yeni bir uygulama başlattıklarını ifade etti.Bakan Kacır, 133 OSB’de 1484 fabrika için 20,1 milyon metrekare yatırım yeri tahsisinin bugün online olarak gerçekleştirileceğini söyledi.Bakan Kacır'ın açıklaması şöyle;Bugün, sanayi yatırımlarını hızlandırmak için Organize Sanayi Bölgelerinde yeni bir uygulama başlatıyoruz.Bakanlığımız koordinasyonunda, 133 OSB’de 1484 fabrika için 20,1 milyon metrekare yatırım yeri tahsisi eşzamanlı ve çevrimiçi gerçekleşiyor. Tahsis başvuruları 3 hafta sürecek.Ayrıca 6 OSB’de de 2 milyon metrekare alan öntahsise sunuluyor.Geçtiğimiz ay OSB yönetmeliğinde yaptığımız değişiklikle sanayicilerin yatırım yerlerine erişiminin kolaylaşacağını duyurmuştuk.Her ayın ilk pazartesi günü henüz tahsis edilmemiş OSB parsellerinin çevrimiçi ortamda yatırımcılara tahsis için sunulmasını öngören düzenlemenin ilk uygulaması Ekim ayında gerçekleşiyor.Yatırım arsalarında arz yönlü artış oluşturacak düzenleme ile hem yatırımların hızlanmasını, hem de arsa fiyatlarında yükselişin önlenmesini amaçlıyoruz.OSB’ler daha şeffaf yönetilecek, sanayicilerimiz yatırım yeri alternatiflerine daha kolay erişecek."