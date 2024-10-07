CHP’li Esenyurt Belediyesi’nde bu da oldu: Terör suçlusu Rojda Şenşen için konser düzenledi!

CHP'nin DEM Parti ile kent uzlaşısı yaptığı Esenyurt Belediyesi'nde skandalların ardı arkası kesilmedi. Daha önce Belediye Meclisi'nde saygı duruşunu ve İstiklal Marşını yasaklayan Belediye Başkanı Ahmet Özer'in düzenlenen konsere terör suçlusu Rojda Şenşen'i çağırması tepki çekti.

CHP-DEM ORTAKLIĞINDA YENİ SKANDAL!Ancak CHP-DEM Parti ortaklığındaki Esenyurt Belediyesi'nde skandallar bununla da kalmadı. Geçtiğimiz günlerde belediye tarafından düzenlenen konsere "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılan Rojda Şensen'in de katılması tepki topladı.Şarkıcı Rojda Şenses 2009 yılında Diyarbakır'da katıldığı festivalde söylediği Kürtçe şarkı ile ''Terör örgütünün propagandasını yapmak'' suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası verilmişti.CHP'li Esenyurt Belediyesi daha öncede PKK futbol turnuvasıyla gündeme gelmişti. Terör örgütü propagandası yapılan futbol turnuvası nedeniyle 3 kişi tutuklanmıştı.