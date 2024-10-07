Bosna Hersek'te sel felaketi: Türkiye uzattığı yardım eliyle yaraları sarıyor

Geçtiğimiz gün Bosna Hersek'in orta ve güney kesimlerini gece saatlerinde vuran şiddetli sağanak, seli beraberinde getirdi.Çok sayıda yerleşim yeri sular altında kalırken, yollar kapandı, evler elektriksiz kaldı. Sel felaketinde 18 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, 40 kişi arama çalışmaları devam ediyor.Ülkedeki seller Fojnica ve Kiseljak kentlerinde de etkili olurken, burada da su taşkınları nedeniyle can kayıplarının olabileceği kaydedildi.Sel felaketinden etkilenen kentlerde ciddi hasarlar meydana gelirken, ordunun da arama kurtarma çalışmalarına dahil olduğu belirtildi.Çalışmalara Türkiye'den AFAD, Kızılay ve TİKA ekipleri de katıldı.Ülkede selden en çok etkilenen Buturovic Polje ve Donja Jablanica'yı ziyaret eden AFAD Başkan Yardımcısı Hamza Taşdelen, selin yol açtığı hasarı ve etkilerini yerinde gördüklerini söyledi.'Nehir yatağının yakınlarında bulunan 10 evin suların gelmesiyle yıkıldığını ve tahrip olduğunu gözlemledik.' diyen Taşdelen, yerel yönetimlere barınmaya dair her türlü ihtiyacı karşılayabileceklerini söylediklerini anlattı.Taşdelen, 'Barınma anlamında 60 konteyner ve 100 jeneratör ulaştırma kararı aldık. Beraberimizde getirdiğimiz insani yardım malzemelerini de burada selden zarar gören Bosna Hersekli kardeşlerimize dağıtacağız.' diye konuştu.Hasarın son derece büyük olduğuna dikkati çeken Taşdelen, selin geniş bir alanı etkilediğini belirtti.Konjic Belediye Başkanı Osman Catic de öncelikle evsiz kalanlara kalacak yer sağlamak için çalışmalar yürüttüklerini belirtti.Catic, arama kurtarma faaliyetlerinin sürdüğünü söyledi.Türk halkına ve AFAD'a teşekkür eden Catic, AFAD'ın yardımı sayesinde vatandaşların başlarını sokabilecekleri yerlerinin olabileceğini dile getirdi.Bu arada, AFAD'ın konteyner ve jeneratör gönderimine ilişkin teklifinin Bosna Hersek Federasyonu yönetimi tarafından kabul edildiği belirtildi.Öte yandan Türkiye, selin vurduğu Bosna-Hersek'e yardım eli uzatıyor.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, acil barınma ve beslenme ihtiyaçlarını içeren yardımların bölgeye gönderileceğini söyledi.İlk etapta 96 jeneratör, 60 konteyner, 168 yatak, 84 mutfak seti gibi çok sayıda yardım malzemesi gönderilecek.Cumhurbaşkanı Erdoğan yayınladığı 'geçmiş olsun' mesajında 'Dost ve kardeş Bosna-Hersek'te meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. AFAD'ımız, Kızılay'ımız ve TİKA'mızla ülkemizin merhamet ve şefkat elini Bosna-Hersekli kardeşlerimize uzatıyoruz' ifadelerine yer verdi.Türkiye'nin Bosna-Hersek'e yardım eli uzatacağını ifade eden Erdoğan, '18 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı, 40 kişiyi arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiği Jablanica ve Konjic kenti ile Fojnica başta olmak üzere acil barınma ve beslenme ihtiyaçlarını içeren yardımlarımızı bölgeye ulaştırıyoruz. İlk etapta 96 jeneratör, 60 konteyner, 168 yatak, 84 mutfak seti, 1.050 battaniye, 1.130 gıda kolisi ve kumanya, 2 ton un, 10 su tahliye pompası, 2 su paleti, hijyen seti, klima, buzdolabı ve içme suyu tedarikiyle bu zor günlerinde kardeşlerimizin yaralarını sarmaya çalışıyoruz' dedi.Erdoğan, mesajını 'Selden etkilenen tüm Bosna-Hersekli kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum' ifadeleriyle sonlandırdı.