Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının ülkemiz genelinde 2 ila 4 derece artacağı, iç ve batı kesimlerde yer yer mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.Rüzgarın ise genellikle güney ve güneydoğu, kuzeydoğu kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.Marmara bölgesi, iç ve karadeniz kesimlerinde yer yer pus bekleniyor.Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.EDİRNE °C, 31°CAz bulutlu ve açıkİSTANBUL °C, 26°CAz bulutluKIRKLARELİ °C, 28°CAz bulutlu ve açıkKOCAELİ °C, 30°CAz bulutluAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR °C, 27°CAz bulutluDENİZLİ °C, 32°CAz bulutlu ve açıkİZMİR °C, 31°CAz bulutlu ve açıkMANİSA °C, 32°CAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 33°CAz bulutlu ve açıkANTALYA °C, 29°CAz bulutlu ve açıkHATAY °C, 31°CAz bulutlu ve açıkMERSİN °C, 30°CAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.ANKARA °C, 26°CAz bulutluÇANKIRI °C, 26°CAz bulutluESKİŞEHİR °C, 27°CAz bulutluKONYA °C, 26°CAz bulutluAz bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.BOLU °C, 27°CAz bulutluDÜZCE °C, 30°CAz bulutluKASTAMONU °C, 26°CAz bulutluZONGULDAK °C, 24°CAz bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.AMASYA °C, 27°CAz bulutluSAMSUN °C, 27°CParçalı ve az bulutluTOKAT °C, 26°CAz bulutluTRABZON °C, 24°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM °C, 19°CParçalı ve az bulutluKARS °C, 19°CParçalı ve az bulutluMALATYA °C, 25°CAz bulutluVAN °C, 20°CParçalı ve az bulutluAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 29°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP °C, 30°CAz bulutlu ve açıkSİİRT °C, 28°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA °C, 30°CAz bulutlu ve açık