Katil İsrail güçleri kana doymuyor! Hizbullah'ın lider adayı Safiyüddin hedef alındı

İsrail ordusunun 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda ölü sayısı giderek artıyor. . Son olarak İsrail ordusu, Lübnan'ı başkenti Beyrut'a hava saldırısı düzenledi.Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre İsrail, Cebeli Lübnan kentindeki El-Muaysıra kasabasına düzenlediği saldırıda iki katlı metruk bir evi hedef aldı. Saldırı sonucu ikisi hafif 4 kişi yaralandı.İsrail'in ayrıca güneydeki Nebatiye kentinde yer alan Kunin beldesinde de bir yolcu otobüsünü insansız hava aracıyla hedef aldığı aktarıldı. Saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti.İşgalci İsrail güçleri gece saatlerinde Beyrut'a yoğun bombardıman başlattı. Saldırı sonrası bölgede alev topları meydana geldi.İsrail basınında yer alan habere göre; saldırıda Hizbullah'ın yeni lider adayı Haşim Safiyüddin hedef alındı. ABD basını da saldırıda Hizbullah Yürütme Konseyi Başkanı Safiyüddin'in öldüğünü iddia etti. Safiyüddin, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın ölümünün ardından liderliğine en yakın isim olarak görülüyordu.Lübnan Sağlık Bakanı Firas el-Ebyad, başkent Beyrut'un doğusundaki Baabda Devlet Hastanesinde düzenlediği basın açıklamasında 8 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında ölenler, yaralananlara ilişkin bilgi verdi.Bakan Ebyad, 8 Ekim 2023'ten bu yana İsrail saldırılarında 127'si çocuk 1974 kişinin öldüğü, 9 bin 384 kişinin yaralandığı aktardı.İsrail'in saldırılarında 40 sağlık ve ilk yardım personelinin hayatını kaybettiğini ifade eden Ebyad, çok sayıda sağlık merkezinin de hasar aldığını belirtti.Hizbullah ile 8 Ekim 2023'ten beri Lübnan-İsrail sınırında kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 17-18 Eylül'de Hizbullah'ın kullandığı çağrı cihazları ve telsizleri patlattı, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine hava saldırısı düzenleme başladı.İsrail ordusu, 30 Eylül'de de Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'ın altyapısına yönelik sınırlı ve yoğun kara saldırılarına başladığını duyurdu.