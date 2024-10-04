Fatma Şahin, Adana'da TEKNOFEST'i ziyaret etti

TEKNOFEST heyecanı Adana'da sürüyor.Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), ilk kez Adana'da kapılarını açtı.Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın ana yürütücülüğünde, kamu kuruluşları, teknoloji devleri, üniversiteler ve medya kuruluşlarının da aralarında olduğu 128 kurumun katılımıyla Adana Havalimanı'nda düzenlenen festival, büyük ilgi görüyor.Türkiye'nin birçok bölgesinden vatandaşlar, TEKNOFEST'i ziyaret etmek için geliyor.Bu festivali ziyaret edenlerden birisi de Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin oldu.Başkan Fatma Şahin burada, TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar ile bir araya geldi.Ardından ise Gaziantep'te Türkiye'nin ilk Keşif Kampüsü'nden mezun olan öğrencilerin heyecanını paylaştı.Selçuk Bayraktar, Gaziantep'te Türkiye'nin ilk Keşif Kampüsü'nden mezun olan öğrencileri tebrik ederek, "Gaziantep'te Türkiye'nin ilk Keşif Kampüsü'nden mezun oldular. 384 saat eğitim gördüler.Projeye Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı, SANKO ve bunun yanında diğer kurumlarımız paydaşlık yaptılar." dedi.Fatma Şahin ise Selçuk Bayraktar'ın konuşmasının ardından "Tebrik ediyoruz çocuklarımızı." dedi. Şahin, sözlerinin devamında ise "Sizi tebrik ediyorum. Kendinizi bir alkışlayın. Başarı sizin." ifadelerini kullandı.