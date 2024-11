İstanbul'da korkunç olay: Ağabeyini uykusunda çekiçle öldürdü

İstanbul Bahçelievler'de aynı dairede yaşayan iki kardeş arasında önceki gün miras yüzünden çıkan kavga cinayetle bitti. İddiaya göre, Harun Can ağabeyi Kenan Can'ı uykusunda çekiçle darp ederek öldürdü. Ardından da olaydan haberi yokmuş gibi polise giderek "Uyandığımda ağabeyimi yan odada ölü olarak buldum" dedi.

Eve gelen polise yaptıkları incelemelerde kafasına sert bir cisimle defalarca vurularak öldürülen Kenan Can'ın cinayete kurban gittiğini tespit etti.Harun Can'ın çelişkili beyanlar vermesi şüpheleri arttırırken, yapılan incelemelerin ardından eve girip çıkan başka birinin olmadığı anlaşıldı. Köşeye sıkışan cani kardeş, aralarında miras meselesi sebebiyle ağabeyini öldürdüğünü itiraf etti. İddiaya göre memleketleri Kayseri'de bir tarla vardı ve babadan kalan bu miras yüzünden ikili sürekli tartışma yaşıyorlardı.Polis ekiplerince yapılan çalışmalarda şüpheli kardeş Harun Can'ın olaydan birkaç gün önce etrafına ağabeyimi öldüreceğim dediği öne sürüldü. Gözaltına alınan Harun Can çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.