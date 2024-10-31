Geri sayım başladı! Ara tatil ne zaman başlıyor?

Kasım ara tatilinin kaç gün olacağı ve ne zaman başlayacağına dair sorular yanıt buldu. Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinde yayınlanan takvimle okullarda kasım ara tatilinin başlayacağı tarih belli oldu.Milli Eğitim Bakanlığı internet sitesinde yer alan takvime göre; 2024-2025 eğitim-öğretim yılında kasım ara tatili 11 Kasım Pazartesi günü başlayacak. Ara tatil 18 Kasım Pazartesi günü sona erecek ve eğitim öğretim faaliyetlerinde kaldığı yerden devam edecek.Okullarda ara tatil 11-15 Kasım tarihleri arasında yapılacak. Ancak hafta sonu da dahil edildiğinde öğrenciler 9 günlük ara tatil yapmış olacak.MEB 2024-2025 eğitim ve öğretim yılında okullarda uygulanacak takvim ise şu şekildedir;Birinci ara tatil- 11-15 Kasım 2024Yarıyıl tatili- 20-31 Ocak 2025İkinci ara tatil- 31 Mart-4 Nisan 2025Okulların kapanışı- 20 Haziran 2025