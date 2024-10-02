Selçuk Bayraktar'dan TEKNOFEST'te Gazze mesajı: Bu gidişata dur diyeceğiz!

TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Adana Şakirpaşa Havalimanında gerçekleştirilen "TEKNOFEST 2024"ün açılış töreninde konuştu. İsrail'in aylardır Gazze'de uyguladığı soykırıma değinen Bayraktar, "Biz TEKNOFEST olarak teknolojinin canavarca kullanımına karşı çıkacağız. Herkes sussa biz gençler susmayacağız. Teknolojiyi refah dağıtmak ve adil bir gelecek inşa etmek için kullanacağız." açıklamasında bulundu.Selçuk Bayraktar'ın açıklamalarından öne çıkanlar;Türkiye'nin teknoloji yolculuğunun en önemli duraklarından biri olan TEKNOFEST Akdeniz'de, Adana'nın bereketli topraklarında sizlerle buluşmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. TEKNOFEST sadece bir festival değil daha güvenli huzurlu bir dünyayı amaçlayan bir gençlik hareketidir. 2018'den bu yana 27 farklı şehirde teknoloji yarışmaları düzenledik. 81 ilimizden 120 ülkeden katılımcılar oldu. Binlerce proje ürettik. Şimdiye kadar TEKNOFEST'ten çıkan 150 girişim teknoloji şirketi kurdu.Aralarında 21 ülkeye ihracat yapan da var, milyonlarca liralık yatırım alan da.Geliştirdikleri uçuş kartlarıyla askeri standartlardaki testleri geçen bir girişimimiz dahi bulunuyor.Adana'nın meşhur kebabını takım adı seçen bir takımımız var. 1,5 Adana. 11 yıl önce yola çıktılar. Bugün roketten savaşan İHA'ya, su altından tarıma, hidromobilden insanlık yararına teknolojilere kadar 9 farklı alanda mücadele eden, 200 kişilik kocaman bir aile oldular.Geride kalan 7 yılda kardeş Azerbaycan'a kadar uzanan 9 farklı TEKNOFEST'i başarıyla gerçekleştirdik. Şimdi 10'uncuyu gerçekleştiriyoruz.Önümüzdeki yıllarda KKTC, Türk Dünyası, dost ve kardeş coğrafyalarda Teknofest düzenleyerek bu hareketi daha da genişletmeyi hedefliyoruz. Ana teması yapay zeka olan TEKNOFEST Akdeniz'de 50 farklı yarışma var. Aralarında Nükleer Enerji Teknolojileri, Kuantum Hackathon, Finansal Teknolojiler, Büyük Dil Modelleri, Hava Savunma Sistemleri ve Blokzincir gibi temaların bulunduğu 11 yeni yarışmamız var.Bu yıl kendi rekorumuzu kırdık. 1,6 milyon kardeşimiz yarışmamızı olarak başvurdu. 2018'den bu yana başvuru sayısı 4 milyonu aştı. Toplamda 10 milyon ziyaretçiyi ağırladık.Bir yanda bütün bu güzellikler olurken maalesef insanlık da büyük bir karanlığa doğru savruluyor. Gramchi'nin bir sözü var. "Eski dünya ölüyor, yenisi doğmakta zorlanıyor. Şimdi canavarların zamanı." Dünya kurulmaya çalışılan yeni bir düzenin sancılarını yaşıyor. Ne yazık ki bu düzen, barış, adalet ve merhamet etrafında değil; güç, şiddet ve zulüm temelinde şekilleniyor.Gazze'de masum siviller ve bebekler katlediliyor. Dünya ise bu katliamı maalesef ekranlardan izliyor. Barışı sağlaması gereken uluslararası kuruluşlar işlevsiz halde. Birleşmiş Milletler gibi yapılar, adaleti sağlamada yetersiz. İnsan Hakları Beyannamesi ve Cenevre Konvansiyonu gibi insanlığın ortak mirası olan rehber metinler ayaklar altında.Ve dünya tanrısı para olan ve diğer tarafta tanrısı olmayan bir taraf arasında seçim yapmak zorunda. Adaletsizlik kol geziyor. Ne yöne baksak haksızlık ve eşitsizlik görüyoruz.Nükleer enerji geçmişte atom bombaları ile yüzbinlerce insanı öldürmek için kullanıldı. Benzer bir süreç yapay zeka için de kullanılıyor. Yapay zekâyı, eğitimi tüm insanlığa ulaştırabilmek, sağlıkta çok daha fazla insana hizmet sunabilmek için kullanmak mümkün.Yakın zamanda yaşanan canavarca terör eylemleri gösterdi ki, tedarik zincirine yerleştirilen bombalarla yanımızdan ayırmadığımız telefonlar, hatta kulaklıklar bile insanları katletmek için kullanılabilir. Yapay zekânın kundaktaki bebekleri dahi öldürmek için kullanıldığı bu düzen devam edemez.Biz TEKNOFEST olarak teknolojinin canavarca kullanımına karşı çıkacağız. Herkes sussa biz gençler susmayacağız. Teknolojiyi refah dağıtmak ve adil bir gelecek inşa etmek için kullanacağız.İnsanlık bilgiyi binlerce yıl kulaktan kulağa anlattı. Kalemi keşfettiğinde ise bilimi hurafelerden arındırarak aktardı. Yapay zeka da insanlık için bir kalem. Yapay zeka etik ve ahlaki öğelerle şekillendirilirse insanlık için bir dönüm noktası olabilir. Aksi halde insanlık için karanlık olur. Bu harekete dur diyecek bir hareket var. TEKNOFEST hareketi.Bu karanlığa, bu adaletsizliğe, bu zulme karşı ses çıkarmaktan vazgeçmeyeceğiz. Herkes sussa, biz gençler susmayacağız.Dünyayı değiştirecek projeler bu meydandan çıkacak. Memleketimizin geleceğini ve daha adil bir dünyayı burada inşa edeceğiz.Teknolojiyi insanlığın hizmetine sunmak gibi büyük bir sorumluluğun yükü omuzlarınızda. İnsanlık binlerce yıl, bilgiyi sözle kulaktan kulağa aktardı. Kalemi keşfettiğinde ise bilgiyi sonraki nesillere, hurafelerden arındırarak aktarma kabiliyetine kavuştu. Söz uçtu, yazı kaldı.İşte yapay zekâ da insanlık için adeta yeniden keşfedilmiş bir kalem. İnsanlığın bilgi üretme aracı haline gelecek yapay zekâ, etik ve ahlaki değerlerle yönlendirilirse bir dönüm noktası olabilir. Aksi halde bu yeni kalemle, insanlık için karanlık bir geleceğin tarihi yazılacak.Bu gidişata dur diyecek bir hareket var. TEKNOFEST hareketi.Dünyayı değiştirecek projeler işte tam bu meydandan çıkacak. Memleketimizin geleceğini ve daha adil bir dünyayı hep birlikte inşa edeceğiz.Buradan anne ve babalarımıza bir kez daha sesleniyorum. Çocuklarımız, ülkemizin ve dünyanın geleceğine işte burada yön verecekler.Türk milletinin dünyada neler yapabileceğini işte buradaki gençler gösterecek. Hep birlikte dünyanın geleceğini Türkiye'den inşa edeceğiz. Annelerimiz ve babalarımız emin olunuz, TEKNOFEST gençleri sizin gururunuz olacak!Gençler. Sizlere tüm heyecanımla, tüm samimiyetimle sesleniyorum. Dünyayı değiştirecek hayallerinizle bu yolculuğa sizler de katılın. Gelin, hep beraber dünyayı değiştirelim.Bugün Adana'dayız, Adana'dan ülkemin bütün gençlerine sesleniyorum. Diyarbakır'dan, Trabzon'a, güzel İzmir'den, Şanlıurfa'ya, gözbebeğimiz İstanbul'dan, başkentimiz Ankara'ya, ülkemin bütün gençlerine sesleniyorum.Hayallerinizle, heyecanınızla gelin.