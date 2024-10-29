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Pençe-Kilit bölgesinde 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kilit bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini paylaştı.

Ekleme: 29.10.2024 - 16:13 Güncelleme: 29.10.2024 - 16:18 / Editör: Edin Uslu
Pençe-Kilit bölgesinde 2 PKK'lı etkisiz hale getirildiMilli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Teröristler için hiçbir yer güvenli değil!

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 2 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi." denildi.

Pençe-Kilit bölgesinde 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi