Pençe-Kilit bölgesinde 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kilit bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini paylaştı.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Teröristler için hiçbir yer güvenli değil!
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 2 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi." denildi.
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 2 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi." denildi.