Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güney kesimleri ve Ege Bölgesi ile Eskişehir'in kuzey, Bolu'nun batı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.Yurdun iç ve doğu kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde, buzlanma ve don ile birlikte, pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğu aktarıldı.Hava sıcaklıklarının yurdun güney kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 2-5 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.Rüzgarın ise, genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kuzey Ege ve Marmara Bölgesi'nde yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile buzlanma, don ve ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyarıda bulunuldu.Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin güney kesimlerinin hafif sağanak yağışlı, gece saatlerinde yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın, öğle saatlerinden itibaren güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.ÇANAKKALE °C, 15°CParçalı, yer yer çok bulutlu, güney kesimleri hafif sağanak yağışlıEDİRNE °C, 13°CParçalı, yer yer çok bulutluİSTANBUL °C, 14°CParçalı ve az bulutluKIRKLARELİ °C, 13°CParçalı ve az bulutluParçalı, yer yer çok bulutlu, batı kesimlerinden başlamak üzere zamanla bölgenin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın, öğle saatlerinden itibaren güneyli yönlerden Kuzey Ege'de yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.AFYONKARAHİSAR °C, 7°CParçalı, yer yer çok bulutlu, batı kesimleri yağmurluDENİZLİ °C, 14°CParçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıİZMİR °C, 16°CParçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıMUĞLA °C, 11°CParçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıParçalı ve az bulutlu, zamanla batı kesimlerinin çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.ADANA °C, 17°CParçalı ve az bulutluANTALYA °C, 16°CParçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden itibaren batı kıyıları yer yer çok bulutluHATAY °C, 13°CParçalı ve az bulutluMERSİN °C, 17°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu, batı kesimlerinin zamanla çok bulutlu, Eskişehir'in kuzey kesimlerinin gece saatlerinde yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.ANKARA °C, 8°CParçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde zamanla çok bulutluÇANKIRI °C, 8°CParçalı ve az bulutluESKİŞEHİR °C, 10°CParçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde zamanla çok bulutlu, kuzey kesimleri yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurluKONYA °C, 9°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu, zamanla bölgenin batısının çok bulutlu, gece saatlerinde Bolu'nun batı kesimlerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.BOLU °C, 10°CParçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde zamanla çok bulutlu batı kesimleri yağmur ve karla karışık yağmurluDÜZCE °C, 17°CParçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde zamanla çok bulutluSİNOP °C, 14°CParçalı ve az bulutluZONGULDAK °C, 16°CParçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde zamanla çok bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.AMASYA °C, 12°CParçalı ve az bulutluSAMSUN °C, 15°CParçalı ve az bulutluTOKAT °C, 13°CParçalı ve az bulutluTRABZON °C, 14°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.ERZURUM °C, -1°CParçalı ve az bulutluKARS °C, 3°CParçalı ve az bulutluMALATYA °C, 8°CParçalı ve az bulutluVAN °C, 5°CParçalı ve az bulutluAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.DİYARBAKIR °C, 9°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP °C, 11°CAz bulutlu ve açıkSİİRT °C, 10°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA °C, 13°CAz bulutlu ve açık