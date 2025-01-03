  • USD: 35,27 - 35,33
  • EURO: 36,28 - 36,34
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yıllar önce Ferdi Tayfur'a ödül verdiği anlar

Dün akşam hayatını kaybeden Ferdi Tayfur ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski yıllardan kalan sahne görüntüleri, sosyal medyada gündem oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yıllar önce Ferdi Tayfur'a ödül verdiği anlar
Ekleme: 3.01.2025 - 09:41 Güncelleme: 3.01.2025 - 09:51 / Editör: Atilla Özbir
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yıllar önce Ferdi Tayfur'a ödül verdiği anlar
Arabesk müziğin efsane ismi 79 yaşındaki sanatçı Ferdi Tayfur, hayatını kaybetti.

Ferdi Tayfur'un hayatını kaybetmesi sanat ve siyaset camiasını da yasa boğdu.

7'den 70'e herkesin sevdiği bir isim olan Ferdi Tayfur'un kaybı sonrası, arşiv görüntüleri yeniden gündem oldu.

Bunlardan birisi de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la...

PLAKET VERDİĞİ ANLAR

Kameraya yansıyan anlarda; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde düzenledikleri 'Ağaç' kampanyası ödül töreninde, Ferdi Tayfur'a destekleri sebebiyle plaket verdiği görülüyor. Yıl ise 1995.

'SAĞ OLSUN, VAR OLSUNLAR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Tayfur'a kampanyaya gösterdiği ilgi ve alakadan ötürü teşekkür ederek, 'Sağ olsunlar, var olsunlar' ifadelerini kullandığı görülüyor..

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yıllar önce Ferdi Tayfur'a ödül verdiği anlar