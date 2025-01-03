Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yıllar önce Ferdi Tayfur'a ödül verdiği anlar

Arabesk müziğin efsane ismi 79 yaşındaki sanatçı Ferdi Tayfur, hayatını kaybetti.Ferdi Tayfur'un hayatını kaybetmesi sanat ve siyaset camiasını da yasa boğdu.7'den 70'e herkesin sevdiği bir isim olan Ferdi Tayfur'un kaybı sonrası, arşiv görüntüleri yeniden gündem oldu.Bunlardan birisi de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la...Kameraya yansıyan anlarda; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde düzenledikleri 'Ağaç' kampanyası ödül töreninde, Ferdi Tayfur'a destekleri sebebiyle plaket verdiği görülüyor. Yıl ise 1995.'SAĞ OLSUN, VAR OLSUNLAR'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Tayfur'a kampanyaya gösterdiği ilgi ve alakadan ötürü teşekkür ederek, 'Sağ olsunlar, var olsunlar' ifadelerini kullandığı görülüyor..