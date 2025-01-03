Antalya'da vefat eden Ferdi Tayfur, şarkılarıyla uğurlandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaşamını sürdüren arabesk müzik sanatçısı ve bestekar 79 yaşındaki Ferdi Tayfur, 15 Aralık'ta tansiyon rahatsızlığı sebebi ile ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Tayfur, 17 Aralık'ta ailesinin isteği ve uzman doktorların tavsiyesiyle ilk olarak ambulans helikopterle havalimanına, ardından ambulans uçak ile Antalya'ya sevk edilmişti.Usta sanatçı, organ yetmezliği sebebiyle tedavi gördüğü hastanede akşam saatlerinde hayatını kaybettiFerdi Tayfur'un vefatının ardından sevenleri hastane önünde toplandı. Sık sık 'Ferdi baba' sloganları atan sevenleri, zaman zaman gözyaşlarına hakim olamadı. Klasik bir minibüsle hastaneye gelenler de, açtığı duygu yüklü şarkıları sevenlerine dinletti.Tayfur'un cenazesi, 23.30 sıralarına hastanenin morgundan cenaze aracına konulup kalabalığın bulunduğu alana getirildi. İzdihamın yaşandığı alana Antalya Valisi Hulusi Şahin ve İlker Arslan da gelerek Tayfur'un ailesine başsağlığı diledi. Bu sırada Tayfur'un yakınları ve sevenleri uzun süre gözyaşı döktü, helallik alınması ve duaların ardından Ferdi Tayfur'un cenazesi şarkıları eşliğinde hastane alanından götürüldü. Yine sevenlerine bir esnaf tarafından lokma ikramı yapıldı.Öte yandan Tayfur'un cenazesinin, cumartesi günü saat 12.00'de Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenecek anma töreninin ardından Emirgan Çınaraltı Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrası, ikindi namazını müteakiben Yeniköy'de aile mezarlığına defnedileceği belirtildi.