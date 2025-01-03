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O havalimanı rekor kırdı! 1 yılda tamı tamına...

Türkiye’nin en çok tercih edilen 9’ncu havalimanı Gazipaşa-Alanya Havalimanı 1 yılda iç hatlarda 481 bin 635, dış hatlarda ise 569 bin 973 olmak üzere toplam 1 milyon 51 bin 608 yolcuya hizmet verdi.

O havalimanı rekor kırdı! 1 yılda tamı tamına...
Ekleme: 3.01.2025 - 10:03 Güncelleme: 3.01.2025 - 10:51 / Editör: Atilla Özbir
O havalimanı rekor kırdı! 1 yılda tamı tamına...
Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü tarafından Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde bulunan Gazipaşa-Alanya Havalimanı'nın 2024 yılına ait uçuş ve yolcu istatistikleri açıklandı.

1 Ocak- 31 Aralık 2024 tarihlerini kapsayan istatistiğe göre; Gazipaşa -Alanya Havalimanı'nda iç hatlarda 481 bin 635, dış hatlarda ise 569 bin 973 olmak üzere toplam 1 milyon 51 bin 608 yolcuya hizmet vererek, dış hatlar yolcu trafiğinde Türkiye'nin en çok tercih edilen 9'ncu havalimanı oldu.

7 BİN 36 UÇUŞ

14 havayolu şirketi ile 13 ülke ve 24 destinasyona hizmet veren Gazipaşa-Alanya Havalimanı, 2024 yılında 7 bin 36 uçuşa da ev sahipliği yaptı.

O havalimanı rekor kırdı! 1 yılda tamı tamına...