O havalimanı rekor kırdı! 1 yılda tamı tamına...

Türkiye’nin en çok tercih edilen 9’ncu havalimanı Gazipaşa-Alanya Havalimanı 1 yılda iç hatlarda 481 bin 635, dış hatlarda ise 569 bin 973 olmak üzere toplam 1 milyon 51 bin 608 yolcuya hizmet verdi.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü tarafından Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde bulunan Gazipaşa-Alanya Havalimanı'nın 2024 yılına ait uçuş ve yolcu istatistikleri açıklandı.1 Ocak- 31 Aralık 2024 tarihlerini kapsayan istatistiğe göre; Gazipaşa -Alanya Havalimanı'nda iç hatlarda 481 bin 635, dış hatlarda ise 569 bin 973 olmak üzere toplam 1 milyon 51 bin 608 yolcuya hizmet vererek, dış hatlar yolcu trafiğinde Türkiye'nin en çok tercih edilen 9'ncu havalimanı oldu.14 havayolu şirketi ile 13 ülke ve 24 destinasyona hizmet veren Gazipaşa-Alanya Havalimanı, 2024 yılında 7 bin 36 uçuşa da ev sahipliği yaptı.