DEMİRCİLİ HALICILAR, EMEVİ CAMİSİ’NİN HALILARINI DOKUMAYA TALİP

Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara, Halıcılıkta köklü bir tarih ve tecrübeye sahip olan Demirci’nin Şam Emevi camisinin halılarını dokumaya talip olduklarını açıkladı.Demirci’deki halı firmalarınca Türkiye ve Dünya’daki tarihi camilerin halıları özenle dokunup döşeniyor.Demirci’de üretilen yün halılar yanmaz özelliği sayesinde camilerde tercih ediliyor.Demirci’de dokunan halılar Türkiye’de Ayasofya cami, Kariye cami, Topkapı Sarayı, Yıldız Sarayı, Sultan Ahmet Camii, Selimiye Cami, Valide-i Atik Camii ve Sivas Divriği Ulu Cami, yurt dışında ise Kazakistan Seitzhan Qari Mosque camisi, Japonya Tokyo camii gibi tarihi camilere yüzde yüz yün olarak hazırlanarak döşendi.Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara’nın açıklaması;"İlçemiz yün dokuma halıcılığı aynı zamanda cami halıları konusunda ülkemizde iddialı bir konumdadır.Son zamanlarda ilçemizde özellikle Ayasofya Camii, Kariye Camii, Sultanahmet Camii, Selimiye Camii halihazırda dokuması devam ediyor ve gündemde olan Topkapı Sarayı'nın halıları döşenmesi ilçemizdeki halı üreticileri tarafından yapılmaktaolup yurt dışında da Japonya'daki Tokyo Camisi'nin üretimi yine ilçemizdeki halı üretici esnaflar tarafından yapılmaktadır.Türkiye'deki cami halıcılığı konusunda yün olarak, altını çizerek söylüyorum Yün halıcılık olarak ülkemizde %80 cami imalatında söz sahibi bir ilçeyiz.Son zamanlarda gündemde olan Suriye, Şam'daki Emevi Camii'nin halılarını döşemeye hem Demirci Belediyesi hem ilçemizdeki halı üretici esnaflar hem de tüm Demirci vatandaşları olarakŞam'daki Emevi Camii'nin halısını döşemeye talibiz."