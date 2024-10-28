İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli yakalandı!

Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Polisleri; Beykoz İlçesi Kanlıca Mahallesi'ndeki bir adreste uyuşturucu madde ticareti yapıldığını tespit etti ve adrese operasyon düzenledi. F.M. (33), M.B. (48) ve M.S. (33) isimli üç kişi yakalanarak gözaltına alındı.Adreste yapılan aramalarda 960,8 gram sentetik uyuşturucu Bonzai maddesi, paketlenerek satışa hazırlanan uyuşturucu maddelerin tartımında kullanılan iki hassas terazi, uyuşturucu madde ticaretinde kullanılan dört cep telefonu ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bin 595 lira nakit para ele geçirildi.'Uyuşturucu Madde Ticareti' ve 'Mala Zarar Verme' başta olmak üzere farklı suçlardan kayıtları olan üç suç ortağı 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi.