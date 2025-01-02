166 milyon yıllık keşif! Yüzlerce var

Oxford ve Birmingham Üniversitelerinin ortak çalışmasıyla, İngiltere'nin Oxfordshire bölgesinde 200'e yakın dinozor ayak izi keşfedildi.Araştırmada izlerin, 166 milyon yıl öncesine ait olduğu ifade edildi. Açıklamada, “Bu izler, uzun boyunlu bir sauropod olan Cetiosaurus ile daha küçük etçil bir dinozor olan Megalosaurus'un hareketlerini ortaya koyuyor” denildi.Araştırmacılar, keşfin dinozorların davranışları ve çevreleri hakkında önemli ipuçları sunduğunu belirtti.Birmingham Üniversitesi mikropaleontologu Kirsty Edgari “Bu, ölçeği ve izlerin büyüklüğü açısından gördüğüm en etkileyici iz alanlarından biri. Zamanın gerisine gidip bu devasa yaratıkların dolaştığı ve kendi işlerini yaptığı bir dönemi hayal edebiliyorsunuz” ifadelerini kullandı.