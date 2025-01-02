1 Ocak itibariyle resmen veda etti! İşte desteği kesilen modeller

Dünya genelinde ve Türkiye'de milyonlarca kişi tarafından aktif olarak kullanılan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, 2025 yılına girmemizle birlikte bazı eski akıllı telefon modelleri için desteğini sonlandırdı. Bu gelişmenin ardından 1 Ocak 2025 itibarıyla birçok eski model telefon WhatsApp uygulamasını artık çalıştıramayacak.WhatsApp'ın ana şirketi Meta'nın almış olduğu bu kararın en temel sebebi, eski modellerin yeni özellikleri ve güncellemeleri çalıştıramaz durumda olması. Eski modeller, teknik yetersizlikten dolayı uygulamanın mevcut özelliklerini karşılayacak gereksinimlere sahip değil ve bu yüzden de şirket, bu cihazlardan elini eteğini çekmek zorunda kaldığını belirtiyor.Peki hangi modeller WhatsApp'ı çalıştırmayacak? İşte o liste.Artık WhatsApp uygulamasına erişemeyecek olan telefonlar şu şekilde:Galaxy S3Galaxy Note 2Galaxy Ace 3Galaxy S4 MiniMoto G (1. nesil)Razr HDMoto E 2014One XOne X+Desire 500Desire 601Optimus GNexus 4G2 MiniL90Xperia ZXperia SPXperia TXperia VEğer bu cihazlardan birine sahipseniz ve WhatsApp kullanmaya devam etmek istiyorsanız, daha güncel bir telefon modeline geçiş yapmanız gerekiyor. Uygulama, kullanıcıların yedeklerini yeni cihazlara kolayca aktarmasını sağlayan özellikler sunuyor. Sohbetler bölümündeki 'Sohbet yedeği' kısmına girerek mesajlarınızı Google Drive hesabınıza yedekleyebilir ve daha sonra yeni telefona geçiş yapabilirsiniz.