Apple'dan sürpriz hamle! iPhone SE yerine iPhone 16E gelebilir

Apple, uygun fiyatlı telefon serisi iPhone SE'nin adını değiştirerek iPhone 16E yapmaya hazırlanıyor.Yeni isimle birlikte iPhone 16E, daha modern bir tasarıma ve güncel iPhone modellerine benzer özelliklere sahip olacak.iPhone 16E, iPhone 14 benzeri bir tasarıma, Face ID'ye ve 48 MP ana kameraya sahip olacak.A18 Bionic işlemci ve 8 GB RAM ile güçlendirilecek olan iPhone 16E, OLED ekran, MagSafe ve USB-C portu gibi özelliklerle de gelecek.iPhone 16E'nin 500 ila 550 dolar arasında bir fiyata sahip olması bekleniyor. Bu, iPhone 16'dan 150 dolar daha ucuz.iPhone 16E'nin Apple Intelligence yapay zeka özelliklerini desteklemesi bekleniyor.iPhone 16E'nin Mart 2025'te piyasaya sürülmesi bekleniyor. Bu tarih, iOS 18.3 güncellemesinin yayınlanmasıyla da aynı döneme denk geliyor.