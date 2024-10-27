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Taraftarlar ile dinlenme tesisi çalışanları arasında bıçaklı kavga

Bursa'da, Sakaryaspor taraftarları ile mola verdikleri dinlenme tesisindeki çalışanlar arasında kavga çıktı. Kavgada 3'ü bıçakla, 1'i darp sonucu 4 tesis çalışanı yaralandı.

Ekleme: 27.10.2024 - 16:04 Güncelleme: 27.10.2024 - 16:11 / Editör: Edin Uslu
Taraftarlar ile dinlenme tesisi çalışanları arasında bıçaklı kavgaBursa'daki olay, saat 11.30 sıralarında Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu’ndaki dinlenme tesisinde meydana geldi. Balıkesir’in Bandırma ilçesinde oynanacak olan Bandırmaspor- Sakaryaspor karşılaşması için yola çıkan Sakaryaspor taraftarları dinlenme tesisinde mola verdi. Burada, taraftarlar ile tesis çalışanları ve müşteriler arasında tartışma çıktı.

Taraftarlar ile dinlenme tesisi çalışanları arasında bıçaklı kavga