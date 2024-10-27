Taraftarlar ile dinlenme tesisi çalışanları arasında bıçaklı kavga

Bursa'daki olay, saat 11.30 sıralarında Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu’ndaki dinlenme tesisinde meydana geldi. Balıkesir’in Bandırma ilçesinde oynanacak olan Bandırmaspor- Sakaryaspor karşılaşması için yola çıkan Sakaryaspor taraftarları dinlenme tesisinde mola verdi. Burada, taraftarlar ile tesis çalışanları ve müşteriler arasında tartışma çıktı.