Meteoroloji yeni hava durumu haritası yayımladı! Birçok ile uyarı: Kuvvetli yağışlara dikkat

Meteoroloji, birçok il için uyarılarda bulunuldu. Yurtta birden soğuk havanın etkisini göstermesi ile kuvvetli yağışlar gelmeye başladı ve vatandaşların tedbirli olması istendi.Doğu Karadeniz'de yarın sabah itibarıyla kuvvetli yağış bekleniyor.Yağışların, kıyı kesimlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak, Rize ve Artvin'in yüksek kesimlerinde ise kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması öngörülüyor.Sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar, kar yağışı beklenen yerlerde tipi şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Sinop, Kars, Ardahan ve Iğdır çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Kars ve Ardahan çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri ile Giresun'un doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Marmara ile yurdun iç kesimlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.: Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Batı bölgelerde mevsim normallerinin biraz üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.DOĞU KARADENİZ'DE KUVVETLİ YAĞIŞLARA DİKKAT! Doğu Karadeniz'de görülecek yağışların, yarın (Cumartesi) sabah ilk saatlerden itibaren Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri ile Giresun'un doğu ilçelerinde kuvvetli (25-60 kg/m²) olması bekleniyor. Kıyı kesimlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak, Rize ve Artvin'in yükseklerinde (2000m ve üzeri) kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde tahmin edildiğinden sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgâr, kar yağışı beklenen yerlerde tipi şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.MARMARAParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.EDİRNE 5°C, 22°CParçalı ve az bulutluİSTANBUL 11°C, 19°CParçalı ve az bulutluKIRKLARELİ 6°C, 21°CParçalı ve az bulutluKOCAELİ 10°C, 20°CParçalı ve az bulutluAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde kuzey ve iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.A.KARAHİSAR 3°C, 18°CAz bulutluDENİZLİ 10°C, 25°CAz bulutluİZMİR 13°C, 25°CAz bulutlu ve açıkMUĞLA 8°C, 26°CAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık, doğusunu yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.ADANA 13°C, 29°CParçalı ve az bulutluANTALYA 17°C, 28°CAz bulutlu ve açıkHATAY 12°C, 26°CParçalı ve az bulutluMERSİN 16°C, 28°CParçalı ve az bulutluAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.ANKARA 4°C, 18°CAz bulutlu ve açıkESKİŞEHİR 3°C, 19°CAz bulutlu ve açıkKONYA 4°C, 17°CAz bulutlu ve açıkYOZGAT 1°C, 13°CAz bulutlu ve açıkParçalı ve az bulutlu, doğusunun çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren Sinop çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.BOLU 4°C, 18°CParçalı ve az bulutluDÜZCE 8°C, 19°CParçalı ve az bulutluSİNOP 14°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlıZONGULDAK 9°C, 17°CParçalı ve az bulutluÇok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinden görülmesi beklenen yağışların, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri ile Giresun'un doğu ilçelerinde kuvvetli (25-60 kg/m²) olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.AMASYA 6°C, 17°CParçalı ve çok bulutluARTVİN 7°C, 10°CÇok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor.SAMSUN 13°C, 18°CÇok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlıTRABZON 13°C, 17°CÇok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor.DOĞU ANADOLUParçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Ardahan ve Kars çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, Iğdır çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.ERZURUM -2°C, 8°CParçalı ve çok bulutluKARS -2°C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlıMALATYA 4°C, 18°CAz bulutluVAN 1°C, 13°CParçalı ve az bulutluGÜNEYDOĞU ANADOLUParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR 5°C, 22°CParçalı ve az bulutluGAZİANTEP 10°C, 23°CParçalı ve az bulutluSİİRT 9°C, 20°CParçalı ve az bulutluŞANLIURFA 13°C, 24°CParçalı ve az bulutluDENİZLERDE HAVADoğu Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 4 ila 6, gece saatlerinden itibaren doğusu 5 ila 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Doğu Karadeniz'in doğusu 2,0 ila 3,0 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, gece saatlerinden itibaren 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, akşam saatlerinde yer yer 2,5 m; Görüş: İyi.EGEHava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 yer yer 7; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyi 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, kuzeyi yer yer 3,0 m, Görüş: İyi.Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.VAN GÖLÜHava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde doğusu 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 0,50 ila 0,75 m, öğle saatlerinde doğusu yer yer 1,0 m; Görüş: İyi.