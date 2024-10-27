Meteoroloji yeni hava durumu haritası yayımladı! Birçok ile uyarı: Kuvvetli yağışlara dikkat
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) yeni hava durumu raporu yayımladı ve birçok il için uyarılarda bulunuldu. Vatandaşların kuvvetli yağış için tedbirli olması istendi. İşte il il yeni hava durumu tahminleri...
Meteoroloji, birçok il için uyarılarda bulunuldu. Yurtta birden soğuk havanın etkisini göstermesi ile kuvvetli yağışlar gelmeye başladı ve vatandaşların tedbirli olması istendi.
DOĞU KARADENİZ İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Doğu Karadeniz'de yarın sabah itibarıyla kuvvetli yağış bekleniyor.
Yağışların, kıyı kesimlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak, Rize ve Artvin'in yüksek kesimlerinde ise kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması öngörülüyor.
Sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar, kar yağışı beklenen yerlerde tipi şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Sinop, Kars, Ardahan ve Iğdır çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Kars ve Ardahan çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri ile Giresun'un doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Marmara ile yurdun iç kesimlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Batı bölgelerde mevsim normallerinin biraz üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
UYARILAR
DOĞU KARADENİZ'DE KUVVETLİ YAĞIŞLARA DİKKAT! Doğu Karadeniz'de görülecek yağışların, yarın (Cumartesi) sabah ilk saatlerden itibaren Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri ile Giresun'un doğu ilçelerinde kuvvetli (25-60 kg/m²) olması bekleniyor. Kıyı kesimlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak, Rize ve Artvin'in yükseklerinde (2000m ve üzeri) kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde tahmin edildiğinden sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgâr, kar yağışı beklenen yerlerde tipi şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
EDİRNE 5°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 11°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 6°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ 10°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde kuzey ve iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR 3°C, 18°C
Az bulutlu
DENİZLİ 10°C, 25°C
Az bulutlu
İZMİR 13°C, 25°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA 8°C, 26°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, doğusunu yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ADANA 13°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 17°C, 28°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 12°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
MERSİN 16°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA 4°C, 18°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR 3°C, 19°C
Az bulutlu ve açık
KONYA 4°C, 17°C
Az bulutlu ve açık
YOZGAT 1°C, 13°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren Sinop çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU 4°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE 8°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP 14°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
ZONGULDAK 9°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinden görülmesi beklenen yağışların, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri ile Giresun'un doğu ilçelerinde kuvvetli (25-60 kg/m²) olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
AMASYA 6°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
ARTVİN 7°C, 10°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor.
SAMSUN 13°C, 18°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
TRABZON 13°C, 17°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Ardahan ve Kars çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, Iğdır çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ERZURUM -2°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS -2°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
MALATYA 4°C, 18°C
Az bulutlu
VAN 1°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 5°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP 10°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT 9°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA 13°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLERDE HAVA
Doğu Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 4 ila 6, gece saatlerinden itibaren doğusu 5 ila 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Doğu Karadeniz'in doğusu 2,0 ila 3,0 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, gece saatlerinden itibaren 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, akşam saatlerinde yer yer 2,5 m; Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 yer yer 7; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyi 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, kuzeyi yer yer 3,0 m, Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde doğusu 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 0,50 ila 0,75 m, öğle saatlerinde doğusu yer yer 1,0 m; Görüş: İyi.