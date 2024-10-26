Çırılçıplak soyup işkence ettiler! Gazze'de kan donduran görüntüler!

Gazze Sağlık yetkilileri İsrail Ordusu'nun Kamal Advan Hastanesi'ne ateş açarak girdiğini duyurdu. CNN International da işgal ordusunun son 24 saat içerisinde iki kez hastane komleksine girdiğini ve bazı bölümlere ateş açtığını bildirdi.Hastaneden zorla çıkartılan hasta yakınları ve sağlık çalışanları bir alana toplanarak, kıyafetleri zorla çıkartıldı. Sağlık bakanlığı yetkilisi Mahir Şamiya, CNN'e yaptığı açıklamada ordunun hastane duvarlarını yıktığını söyledi. Hastanedeki oksijen tankları da büyük hasar görürken, IDF bölgede insanlık dışı görüntülere imza atmaya devam etti.Filistin yerel basını ve Telegram kanallarında paylaşılan görüntülere göre hastanenin de bulunduğu Cibaliya bölgesine giren IDF 162. tümenine ait birlikler, İsrail'in yurtiçi gizli servisi Şin Bet ile işbirliği halinde hastanenin de bulunduğu bölgede toplama kamplarını aratmayan görüntüleri yaşattı.Bugüne kadar kampa çeşitli saldırılar düzenleyen İsrail, uluslararası tüm kınamalara rağmen Filistinlileri kıyafetlerini çıkarmaya zorlayarak sıraya dizdi. Görüntüler İsrail ordusuna yakın kaynaklar tarafından da paylaşıldı. Görüntüleri paylaşan İsrailli kaynaklar şimdiye kadar bölgede '45 bin Gazzeli'nin yerinden edilişinden' övgüyle bahsetti.Filistin Sivil Savunma birlikleri Al Jazeera'ye verildiği demeçte Kamal Advan Hastanesi'nde 150 hasta ve çalışanın rehin tutuluyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü, bugün erken saatlerde İsrail askerlerinin Gazze'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi'ne düzenlediği saldırının ardından hastane personeliyle iletişimin kesildiğini söyledi. Öte yandan Cibaliya bölgesine yönelik saldırılar sonucunda da ölü sayısı en az 150 olarak açıklandı.