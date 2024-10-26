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Beyaz Gazete
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Sağlık Bakanlığı açıkladı: 22 vatandaşımızdan 15'i taburcu edildi

Sağlık Bakanlığı, TUSAŞ saldırısında yaralanan 22 kişiden 15'inin taburcu edildiğini, 7 kişinin ise tedavisinin devam ettiğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığı açıkladı: 22 vatandaşımızdan 15'i taburcu edildi
Ekleme: 26.10.2024 - 10:55 Güncelleme: 26.10.2024 - 10:56 / Editör: Fehmi Öztürk
Sağlık Bakanlığı açıkladı: 22 vatandaşımızdan 15'i taburcu edildi
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine düzenlenen saldırıda 5 kişi yaşamını yitirirken, 22 kişi de yaralandı.

Sağlık Bakanlığı yaralıların son durumuna dair bilgi verdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada: TUSAŞ tesislerine yönelik terör saldırısında yaralanan 22 vatandaşımızdan 15'i taburcu edildi. 7 yaralımızın durumu stabil olup tedavileri hastanelerimizde devam etmektedir." denildi.

Sağlık Bakanlığı açıkladı: 22 vatandaşımızdan 15'i taburcu edildi