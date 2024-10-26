Sağlık Bakanlığı açıkladı: 22 vatandaşımızdan 15'i taburcu edildi

Sağlık Bakanlığı, TUSAŞ saldırısında yaralanan 22 kişiden 15'inin taburcu edildiğini, 7 kişinin ise tedavisinin devam ettiğini açıkladı.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine düzenlenen saldırıda 5 kişi yaşamını yitirirken, 22 kişi de yaralandı.Sağlık Bakanlığı yaralıların son durumuna dair bilgi verdi.Bakanlıktan yapılan açıklamada: TUSAŞ tesislerine yönelik terör saldırısında yaralanan 22 vatandaşımızdan 15'i taburcu edildi. 7 yaralımızın durumu stabil olup tedavileri hastanelerimizde devam etmektedir." denildi.