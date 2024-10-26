Katil İsrail'den İran'a misilleme saldırısı! Peş peşe patlamalar

İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansının haberinde, 'Bir kaç dakika önce Tahran'da patlama sesleri duyuldu.' ifadelerine yer verildi.İran devlet televizyonu da başkent Tahran'daki patlama haberlerini doğruladı. Haberde, 'patlamanın kaynağının henüz belli olmadığı' aktarıldı.İsrail ordusu, İran'daki 'askeri hedeflere' yönelik saldırılar düzenlediğini duyurdu. Açıklamada, 'İsrail'e yönelik son aylarda devam eden saldırılara yanıt olarak, şu anda İran'daki askeri hedeflere hassas saldırılar düzenlenmektedir.' ifadeleri kullanıldı.İran'ın başkenti Tahran'daki patlamalarla eş zamanlı olarak Suriye'nin başkenti Şam ve Humus ilinde de patlamalar meydana geldiği bildirildi.Suriye'deki rejimin ajansı SANA'nın haberinde, Şam yakınlarında patlama seslerinin duyulduğu belirtildi.Rejime yakın sosyal medya hesaplarına göre, Humus'ta da patlama sesleri duyuldu.Şam ve Humus'ta Hizbullah ile İran destekli gruplar yoğun varlık gösteriyor.İsrail devlet televizyonu KAN, İsrail'in İran'a saldırmadan önce ABD'yi bilgilendirdiğini bildirdi. Haberde, 'İsrail, İran saldırısı öncesinde ABD'ye bilgi verdi.' ifadeleri kullanıldı.KAN, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın Savunma Bakanlığı binasında olduğu bilgisini paylaştı.İran'ın yarı resmi haber ajansı Fars, İsrail'in Tahran'ın batısı ve güneybatısında bazı askeri üsleri hedef aldığını duyurdu.Fars Haber Ajansının haberinde, 'Siyonist rejimin saldırısında Tahran'ın batısı ve güneybatısındaki bazı askeri üslerin hedef alındığı görülüyor.' ifadelerine yer verildi.Haberde, bazı patlama seslerinin hava savunma füzelerinden kaynaklandığı ve sosyal medyada yayınlanan görsellerin çoğunun eski olduğu ve patlamalarla ilgili olmadığı aktarıldı.Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi (NSC), İsrail'in 'meşru müdafaa' hakkı uyarınca İran'da askeri hedefleri vurduğunu bildirdi.Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Sean Savett, konuya ilişkin AA muhabirine yazılı açıklama yaptı.İsrail'in İran'a yönelik saldırısının 1 Ekim'de İran'ın balistik füze saldırısına cevaben gerçekleştiğini aktaran Savett, İsrail'in 'meşru müdafaa' hakkı uyarınca İran'da askeri hedefleri vurduğunu kaydetti.Savett, daha fazla bilgi için İsrail hükümetiyle irtibata geçilmesi gerektiğini belirtti.ABD'li yetkililer, İsrail'in İran'a yönelik başlattığı saldırılarda ABD'nin herhangi bir dahli olmadığını bildirdi.ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) bir yetkili, AA'ya açıklama yaptı.İsrail'in İran'a yönelik saldırıları hakkında ABD'nin önceden bilgilendirildiğini aktaran savunma yetkilisi, ayrıca İsrail'in saldırılarında 'ABD'nin herhangi bir dahlinin söz konusu olmadığını' belirtti.İran, İsrail saldırısının ardından güvenlik önlemleri kapsamında tüm uçuşları durdurma kararı aldı.İran Sivil Havacılık Kurumu Sözcüsü Cafer Yazarlu yaptığı açıklamada, 'Ülke genelindeki tüm uçuşlar bir sonraki duyuruya kadar iptal edilmiştir' ifadelerini kullandı.Yazarlu, 'Uçuşların yeniden başlamasıyla ilgili olarak bilet almış yolculara, hava yolu şirketleri tarafından bilgilendirme yapılacaktır' dedi.İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'daki askeri hedeflere yönelik misilleme saldırısının tamamlandığı belirtilerek, 'İran'a saldırı sonrası uçaklarımız güvenle döndü' ifadelerine yer verildi.İran'ın, İsrail'in saldırılarına cevap vermeye hazırlıklı olduğu ve 'orantılı karşılık' verileceği bildirildi.İran'ın yarı resmi haber ajansı Tesnim'in haberine göre, ismi açıklanmayan bir kaynak Tahran'ın, İsrail'in gece saatlerinde gerçekleştirdiği hava saldırısına karşılık vereceğini ifade etti.Kaynak, 'Önceden belirttiğimiz gibi İran, İsrail'in saldırılarına cevap vermeye hazırlıklıdır. İran, herhangi bir saldırıya karşılık verme hakkını saklı tutar. İsrail'in herhangi bir eylemine uygun karşılık alacağına şüphe yoktur.' ifadelerini kullandı.İran'ın yarı resmi haber ajansı Tesnim'e konuşan ismi açıklanmayan bir yetkili, 'İsrail ordusunun ülkede 20 noktayı hedef aldığı iddiası doğru değil. Siyonistlerin eylemi, ülke sınırları dışından gerçekleşti ve sınırlı hasara neden oldu.' dedi.Tahran'da Devrim Muhafızları Ordusuna ait hiçbir askeri tesisin hedef alınmadığını söyleyen İranlı yetkili, '100 İsrail askeri uçağının bu saldırıya karıştığı yönündeki haberler de tamamen yanlış. İsrail, zayıf saldırısını büyütmeye çalışıyor.' ifadelerini kullandı.