İsrail'in İran saldırısına Türkiye'den tepki: Bölgemiz büyük bir savaşın eşiğinde

Gazze ve Lübnan'da katliam yapan, İran güçlerine de saldırılar düzenleyen İsrail geçtiğimiz haftalarda vurulmuştu. İsrail'den İran'a dün gece misilleme saldırısı geldi.Tel-Aviv yönetimi Tahran'ı bombalarken, intikam saldırısının ardından resmi açıklamalar peş peşe geldi. ABD saldırıdan haberleri olduğunu doğruladı. İran ise askeri üslerin hedef alındığını, hava savunma sistemi ile karşılık verildiğini duyurdu. Öte yandan saldırılarda 2 İran askeri öldürüldü. İsrail ise 3,5 saat süren "operasyonun" üç saldırı dalgasının ardından sona erdiğini belirtti.Bugünse saldırıya art arda tepki geldi. Türkiye adına açıklama yapan Dışişleri Bakanlığı da saldırıyı kınayıp dünyayı İsrail'e karşı harekete geçmeye çağırdı.Bakanlık açıklamasında şu ifadeler yer aldı:"İsrail’in İran’a düzenlendiği saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz. Gazze’de soykırım işleyen, Batı Şeria’yı ilhak etmeye hazırlanan ve Lübnan’da her gün sivilleri öldüren İsrail, bölgemizi daha büyük bir savaşın eşiğine getirmiştir.İsrail’in bölgede meydana getirdiği teröre son verilmesi, uluslararası güvenlik ve huzurun tesisi bakımından tarihi bir görev haline gelmiştir. Hukukun uygulanması ve Netanyahu hükümetinin durdurulması için uluslararası toplumu bir an önce harekete geçmeye çağırıyoruz.Türkiye olarak, bölgemizde daha fazla savaş, şiddet ve hukuksuzluk istemediğimizi tekraren vurguluyoruz. Orta Doğu’da barışın yeniden tesisi için bölge ülkelerinin ve bölge dışı aktörlerin akılcı ve sağduyulu bir tutum benimsemesi şarttır."