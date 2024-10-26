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MSB duyurdu! 17 terörist etkisiz hale getirildi

MSB: Durmadan, yorulmadan mücadeleye devam! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı, Barış Pınarı ve Münbiç bölgelerinde belirlediği 17 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi. Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz.

MSB duyurdu! 17 terörist etkisiz hale getirildi
Ekleme: 26.10.2024 - 12:50 Güncelleme: 26.10.2024 - 12:54 / Editör: Fehmi Öztürk
MSB duyurdu! 17 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Durmadan, yorulmadan mücadeleye devam! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı, Barış Pınarı ve Münbiç bölgelerinde belirlediği 17 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi. Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

MSB duyurdu! 17 terörist etkisiz hale getirildi