Bakan Yerlikaya duyurdu! 17 ilde terör örgütlerine 'Gürz-22' operasyonu

Terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlara bir yenisi daha eklendi. Jandarma, 17 ilde organize olarak 'Gürz-22' operasyonları için düğmeye bastı.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "17 ilde PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütüne yönelik jandarma tarafından düzenlenen 'GÜRZ-22' operasyonlarında 55 şüpheli terör örgütü mensubu yakalandı" ifadelerini kullandı."Milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sizlerin duası ve desteğiyle durmadan, duraksamadan mücadele edeceğiz" diyen Yerlikaya şu bilgileri paylaştı:"Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca; Adana, Aydın, Iğdır, Siirt, Hatay, Kars, İzmir, Erzurum, Eskişehir, Kocaeli, Muğla, Manisa, Hakkari, Trabzon, Elazığ, Muş ve Şırnak’ta düzenlenen operasyonlarda şüphelilerin;-Terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri,-Terör örgütünün gençlik yapılanması içerisinde bulundukları,-Terör örgütüne finans sağladıkları ve-Sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edildi."