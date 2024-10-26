Bilanço ağırlaşıyor! Gazze'de can kaybı 42 bin 924’e yükseldi

İsrail’in Gazze Şeridi’ne gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 42 bin 924’e, yaralı sayısı ise 100 bin 544’e yükseldi.

İsrail, 386 gündür Gazze Şeridi’ndeki katliamlarını sürdürüyor.Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun son 48 saatte düzenlediği 7 saldırıda 77 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 289 Filistinlinin de yaralandığı bildirildi.42 BİN 924 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİİsrail’in saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana toplam can kaybının 42 bin 924’e, yaralı sayısının ise 100 bin 933’e yükseldiği aktarıldı.