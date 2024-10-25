Apple'dan büyük yenilik! Merakla bekleniyordu...

Apple, merakla beklenen yeni nesil M4 işlemcili Mac bilgisayarlarını önümüzdeki hafta duyuracağını resmen açıkladı.iMac, Mac mini ve MacBook Pro modellerinin yenileneceği duyuruda, yeni cihazların pazartesi gününden itibaren tanıtılacağı belirtildi.Apple'ın pazarlama şefi Greg Joswiak, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, önümüzdeki hafta yeni Mac'lerin tanıtılacağını duyurdu.Joswiak, 'Mac. Pazartesi sabahından itibaren heyecan verici bir duyuru haftası bizi bekliyor. Bizi izlemeye devam edin…' sözleriyle Apple meraklılarını heyecanlandırdı.Bu yıl Mac'ler için özel bir ekim etkinliği düzenlenmeyecek. Apple, yeni ürünleri basın bültenleri aracılığıyla duyuracak.Pazartesi günü iOS 18.1, iPadOS 18.1 ve macOS Sequoia 15.1 yazılım güncellemelerinin yayınlanmasıyla birlikte yeni Mac duyurularının da başlaması bekleniyor.Söylentilere göre, Apple'ın ilk M4 Mac'leri arasında Mac mini, iMac ve MacBook Pro modelleri yer alacak.Giriş seviyesi Mac mini, iMac ve MacBook Pro, bu yılın başlarında iPad Pro modellerinde kullanılan M4 çipini kullanacak.Daha üst seviye MacBook Pro modelleri ise M4 Pro ve M4 Max çipleriyle donatılacak. Mac mini'nin de M4 Pro seçeneğiyle sunulması bekleniyor.