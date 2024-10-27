Ankara'da feci kaza: Direğe çarpan otomobilde 4 kişi hayatını kaybetti!

Ankara'nın Mamak ilçesi Yakup Abdal Mahallesi'nde meydana gelen olayda, otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan yön tabelası direğine çarptı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, araçta bulunan 4 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Araçtan yaralı olarak kurtarılan 1 kişi ise hastaneye kaldırıldı.