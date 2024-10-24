İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Güvenlik güçlerince, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışmalar gerçekleştirilmeye devam ediyor.Bu kapsamda, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma çerçevesinde, önceki gün “Uyuşturucu Madde Ticareti” suçunun önlenmesi ve şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik Büyükçekmece ilçesinde belirlenen bir adres ve 2 araca operasyon düzenlendi.Baskında H.İ.K., F.B. ve M.D. isimli 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken otomobil lastiğinde ve evde yapılan aramalarda 19 kilo 820 gram eroin, 1 kilo efedrin maddesi, 100 gram metamfetamin, 100 gram kokain, 17 gram skunk, 2 kilo 60 gram kimyasal katkı maddesi, 860 gram amonyak, bir ruhsatsız tabanca ve bu silaha ait 17 mermi ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 8 bin 320 lira para ele geçirildi.Ayrıca, uyuşturucunun otomobil lastiğine ve aracın bagaj kısmına zulalandığı öğrenildi.Narkotik maddelere imha edilmek üzere el konulurken, gözaltına alınan şüphelilerin yapılan sorgulamasında, M.D.’nin “Uyuşturucu Madde Ticareti” suçundan hakkında yakalama kararı bulunduğu tespit edildi.Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.