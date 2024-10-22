Kargo dolandırıcılığı operasyonu: 11 şüpheli gözaltında

Dolandırıcıların hedefinde, bu defa da e- ticaret sitelerinde ürün satışı yapanlar oldu. Ürünlere müşteri gibi talip olan ve satıcıları ikna ederek dolandırıcılık olayını gerçekleştiren şüpheliler, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'nün 3 ilde gerçekleştirdiği operasyonlarda yakalandı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler, sabah saatlerinde Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.Dolandırıcılar, Sahibinden.com gibi popüler e-ticaret sitelerinde yer alan ilanlara müşteri gibi talip oluyor. Satıcılara ürünü yakından görmeleri gerektiğini belirterek, "yakında tanıdık biri var, ürünü ona gönderirseniz daha rahat inceleyebilirim" diyerek satıcıları ikna ediyorlar. Satıcılar, güven sağlamak adına ürünü kargoyla dolandırıcıların belirttiği adrese gönderiyor. Dolandırıcılar ise bu süreçte kargo takip numarasını öğreniyor ve sahte kimliklerle kargoyu teslim alıyorlar. Ürünü gönderen kişi, parası ödenmeyip kargosu geri gönderilmeyince, aradığı telefonlara ulaşamıyor.Dolandırıcıların hedefinde özellikle pahalı telefonlar ve teknolojik cihazlar bulunuyor. Yüksek fiyatlı ürünleri hedef alan şüpheliler, satıcıları kandırarak ürünleri kendilerine ulaştırıyor ve ödeme yapılmadan ürünleri teslim alıyorlar.Kocaeli, İstanbul ve Çanakkale illerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 11 kişi gözaltına alınırken, toplamda 15 şüpheliye yönelik soruşturmanın sürdüğü belirtildi. Operasyon sonucunda 4 kişinin halen cezaevinde olduğu bilgisi de paylaşıldı.Yetkililer, bu tür dolandırıcılık girişimlerine karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Özellikle internet üzerinden yapılan satışlarda kargo takip numaralarını kimseyle paylaşmamaları ve ürün teslimatlarında güvenilir yöntemler kullanmaları öneriliyor.