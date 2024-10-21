FETÖ elebaşının ölümüyle ilgili TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan açıklama: İsterdik ki ömür boyu hapislerde çürüsün

Kirli örgütün kirli liderinin öldüğünü söyleyen TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 'İsterdik ki buraya gelip hesap versin. İsterdik ki ömür boyu hapiste çürüsün. Öyle inanıyoruz ki bu kadar ağır suçlara karşı ilahi adaletten kaçması mümkün değildir. Öyle inanıyorum ki ömür tarafta sonsuza kadar ateş içerisinde, sonsuz kadar azap içerisinde olacaktır.' dedi.