Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan FETÖ elebaşı Gülen'in ölümüyle ilgili son dakika açıklaması

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın açıklamalarından satır başları şöyle; Bu karanlık örgütün lideri ölmüştür. Terörle mücadele ile mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir.Ölümünü istihbarat kaynaklarımız doğruluyor. Gülen'in ölümü bizde rehavet yapmaz. Milletimiz, devletimiz her türlü terör örgütüyle olduğu gibi bu örgütle de mücadele etmeye devam edecekler.Bu insanlar (FETÖ üyeleri) şimdi yurt dışında istihbarat servislerinin ellerinde büyük bir zillet içerisinde kendi milletlerine karşı bir silah olarak kullanılmaktadır. Bu ölüm vesilesiyle, onların üzerindeki büyünün kalkmış olması lazım. Kendilerini bu yanlış yoldan vazgeçmeye davet ediyorum.