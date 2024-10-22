CHP'nin sistemi tıkandı! Söz verilenler saf dışı bırakıldı!

CHP'li Sancaktepe Belediyesi'nde sular durulmuyor. 31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti'den CHP'ye geçen Belediyede o günden bu yana birçok skandal süregelmeye devam ediyor. Jakuviz ile başlayan skandallarda son olarak Belediye Başkan Yardımcısının Belediye binasının içini kendi yandaşlarını dolduracağı ifadesi ile sürmüştü.CHP'li Belediye şimdi ise söz verdiği STK'ları saf dışı bırakması ile çalkalanıyor. CHP'li Sancaktepe Belediyesi'nde Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, ilçenin tek taraftar grubu 'Genç Sancaktepeliler' ile bir toplantı gerçekleştirdi. Bu toplatıda CHP'li Belediye Başkanı taraftar grubuna; Bir dernek, 15 Temmuz Stadyumu'nu kendilerine tahsis etme ve ilçeye bir futbol takımı kazandıracağı sözünü verdi.CHP'li Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, 15 Temmuz Stadyumu'na dair sözüne yerine getirmemesine karşılık birde Stadyumda CHP'li Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in pankartlarının dalgalanmasına izin verdi. Sözleşmeyi iptal etmeyen CHP'li Başkan, Stadyum'da Beykozspor'un oynamasına izin verdi.Bununla birlikte Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin seçim öncesinde bir açıklamasında, 'İnsanlar neden Belediye Başkanına ulaşmak ister? Çünkü sistem tıkanmıştır' ifadesi hafızalarda önemli bir yer edinmişti.CHP'li Sancaktepe Belediye Başkanı seçimin ardından taraftar grubuna vermiş olduğu sözü yerine getirmedi. CHP'li Başkan buna karşılık kendisiyle görüşmek isteyen grubun taleplerini de reddetti. Sosyal medya hesapları üzerinden açıklamada bulunan 'Genç Sancaktepeliler', seçim döneminde verilen sözler nedeniyle Alper Yeğin adına çalıştıklarını belirtti. Öte yandan grup, 'Ancak geldiğimiz noktada, ısrarla farklı fikirlere önem gösterdiğini iddia eden ve 'değişim' vurgusu yapan Alper Yeğin, geçmişte bizlere uygulanan yetim çocuk muamelesini kendisi de bize uygulamıştır. Bu nedenle bizleri saf dışı bırakmıştır. Kendisine defalarca ulaşmak istememize rağmen çağrılarımız kayıtsız kalmıştır' ifadelerini kullandı.Sosyal medya üzerinden açıklam yapan Genç Sancaktepeliler şu ifadelere yer verdi;'Değerli Sancaktepeliler,Son günlerde stadyumumuzda Beykozspor taraftarının varlığı, Sancaktepe'nin tek taraflı grubu olarak bizleri derinden üzmektedir. Sancaktepe'nin temellerinde atılan futbol sevgisi, son beş yıl ve bu yıl itibarıyla etkinliğini kaybetmektedir. Yıllardır, yağmur, kar, kış demeden omuz omuza verdiğimiz Sancaktepe mücadelesinin anlamı bizler için son derece yüksektir. Sancaktepe'ye olan sevdamıza en küçük bir menfaat veya fesatlık karıştıranlar, bizden değildir; bu tür tutumlar, namussuz ve şerefsiz bir davranıştır.Seçim dönemini bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Hepinizin bildiği gibi, mevcut Belediye Başkanımız Alper Yeğin'i, Sancaktepe'ye bir futbol takımı kazandıracağı, ilçe gençlerimiz için bir dernek açacağı ve 15 Temmuz Stadyumu'nu mevcut zararlı durumundan kurtaracağı sözüyle destekleme kararı aldık. Bu karar doğrultusunda grubumuz, sosyal medya ve sahada canla başla çalışmıştır.Ancak geldiğimiz noktada, ısrarla farklı fikirlere önem gösterdiğini iddia eden ve 'değişim' vurgusu yapan Alper Yeğin, geçmişte bizlere uygulanan yetim çocuk muamelesini kendisi de bize uygulamıştır. Bu nedenle bizleri saf dışı bırakmıştır. Kendisine defalarca ulaşmak istememize rağmen çağrılarımız kayıtsız kalmıştır.Sancaktepelilere soruyoruz: Kendi evinizde bir başkası otursa ve siz dışarıda kalsanız, ne hissedersiniz? Bu soruyu herkesin düşünmesini istiyoruz.15 Temmuz Stadyumu, Sancaktepe'nin gençlerine, yani grubumuz 'GENÇ SANCAKTEPELİLER'e aittir. Burada ömrünü geçiren gençlerimizin hakkını kimseye yedirmem. Meclis üyeliği döneminde bir kez bile stadyumumuza gelmeyen Belediye Başkanımız, bunun aksini iddia ediyorsa, biz buna karşıyız. Kendi çocuğu bir yerde ömür tüketse ve onu kapının önüne koysalar, kendisi ne hissederdi? Vicdanıyla baş başa bırakıyoruz.Hiçbir sivil toplum örgütü ya da spor kulübü, bu stadyumda oynama talebinde bulunamaz! Bir kez daha, Belediye Başkanımız ve ekibini, bizlerle istişare yapma çağrısında bulunmaya davet ediyoruz' ifadelerine yer verdi.