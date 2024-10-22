Akaryakıta çifte indirim! Hem benzin hem de motorinin fiyatı ucuzladı
Brent petrol fiyatlarındaki geri çekilme akaryakıta indirim olarak yansıdı. Bugün itibarıyla hem benzin hem de motorinin fiyatı ucuzladı. İşte 22 Ekim güncel akaryakıt fiyatları...
Ekim ayında brent petroldeki yükseliş nedeniyle akaryakıt fiyatlarına peş peşe zam gelmişti. 80 dolara kadar çıkan bren petrolün varil fiyatı daha sonra geri çekilerek 72-73 dolar seviyesine düştü. Bu gelişme akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıdı.
BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM
Bugün itibarıyla hem benzin hem de motorinin fiyatı ucuzladı. Benzinde 1 lira 87 kuruş, motorinde ise 1 lira 65 kuruş fiyat düşüşü oldu.
22 EKİM GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
BENZİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA?
İstanbul (Avrupa): 42.86 TL
İstanbul (Anadolu): 42.74 TL
Ankara: 43.26 TL
İzmir: 43.71 TL
MOTORİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA?
İstanbul (Avrupa): 41.91 TL
İstanbul (Anadolu): 41.84 TL
Ankara: 42.44 TL
İzmir: 42.94 TL
OTO GAZIN LİTRESİ KAÇ LİRA?
İstanbul (Avrupa): 25.13 TL
İstanbul (Anadolu): 24.59 TL
Ankara: 25.14 TL
İzmir: 25.04 TL
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor.
Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.