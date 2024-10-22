Google o özelliğine veda ediyor! 21 Kasım'dan sonra kullanılamayacak

Google'da bulunan ikinci arama barı 'sitelinks' 21 Kasım'dan itibaren kullanılamayacak. Uzun zamandır kullanımda olan bu özelliği fark etmeyen kullanıcılar bile olabilir fakat belirli bir kesim site içerisinde girmeden bu özelliği kullanıyordu.10 yıl önce duyurulan bu özellik, son yıllarda kullanım oranı oldukça düştü ve artık kaldırılıyor. The New York Times gibi popüler haber siteleri site içerisine girmeden Google üzerinden aramaya izin veriyordu.Google, aldığı yeni kararla birlikte arama motorunu daha da sade hale getirecek. Şirketin yeni yol haritasında yapay zeka daha fazla ağırlıklı olduğu için bu tarz yapay zekanın yapacağı özellikler rafa kaldırılıyor.