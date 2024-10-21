FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü

15 Temmuz...Türkiye tarihinin dönüm noktalarından biri...Elebaşılığını Fetullah Gülen'in yaptığı terör örgütü, 15 Temmuz 2016 yılında bürokrasi, asker ve polis arasına sızdırdıkları elemanlar vasıtası ile milli iradeye baş kaldırıp darbeye kalkıştı.Sokakları kan gölüne çeviren FETÖ, halkın iradesiyle başarısızlığa uğratıldı.SONUNDA GEBERDİBinlerce sivilin kanının eline bulaştığı o örgüt elebaşı o Fetullah Gülen sonunda geberdi.Elebaşı Gülen'in öldüğü, FETÖ'ye yakın medya tarafından duyuruldu.Fetullah'ın sitesi Herkül tarafından paylaşılan haberde, Gülen'in 20 Ekim'de öldüğü kaydedildi.YEĞENİ DE DOĞRULADIFetullah Gülen'in yeğeni Ebuseleme Gülen de kendisine ait sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, ölüm haberlerini doğruladı.Ölüm haberi örgüte yakın Türkiye'de yasaklı bir sitede de ilan edilen Gülen hakkında sık sık yalan ölüm haberleri yapılıp, daha sonra yalanlanıyordu.Bu kez örgüte yakın tüm kaynaklar ölümü doğrulanmış oldu.ÖRGÜT İÇİ ÇEKİŞMELERGülen, son yıllarda ciddi sağlık sorunları yaşıyordu. Çevresindeki yakın isimler tarafından ölüm haberlerine karşın sağlıklı olduğuna ilişkin paylaşılan görüntülerde bile Gülen'in bitkin hali dikkat çekiyordu.Gülen'in böbrek yetmezliği ve şeker hastalığının yanı sıra ayrıca demans hastası olduğu biliniyordu.Son aylarda örgüt içinde çıkan kavgalar, Gülen'in konutunun gizlice değiştirilmesi, sık sık hastaneye kaldırılması kamuoyunda dikkatle takip ediliyordu.Son dönemde örgüt içindeki kavga ve çekişmelerin, ölümle birlikte nasıl evrileceği, örgütte parçalanmalara sebep olup olmayacağı şimdi merak konusu.GÜLEN KAÇIRILDI İDDİASIGülen'in 1999'dan beri kaldığı Pensilvanya'nın Saylorsburg kasabasındaki 'Chestnut Retreat Center' denilen malikanesinden kendi rızası olmadan nisan ayında çıkarılarak başka bir adrese götürüldüğü iddiası, örgüt içindeki bazı isimler tarafından sosyal medyada paylaşılmıştı.Gülen'in kişisel bakımından sorumlu Cevdet Türkyolu ve 15 Temmuz darbe girişiminin baş aktörlerinden Mustafa Özcan'ın, Gülen'in muhtemel ölümü halinde örgütün finansal kaynaklarını kontrol etmek amacıyla onu örgüt merkezinden çıkararak bilinmeyen bir yere kapattıkları öne sürülmüştü.