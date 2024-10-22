Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Bugün havanın nasıl olacağı merak edilirken Meteoroloji Genel Müdürlüğü son tahminleri yayımladı. Rapora göre, ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Karadeniz (Çorum dışında), Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Niğde, Batman ve Siirt çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun karla karışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların, Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.Hava sıcaklığının ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.Rüzgarın, Marmara'nın güneybatısı, Güney Ege kıyıları, Akdeniz'in Toroslar Mevkii, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun batısında yer yer kuvvetli (40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyarı yapıldı.Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın, güneybatı kesimlerde kuzey yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.EDİRNE °C, 22°CParçalı bulutluİSTANBUL °C, 20°CParçalı bulutluKIRKLARELİ °C, 20°CParçalı bulutluKOCAELİ °C, 19°CParçalı bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın, güney kıyılarında kuzey yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR °C, 15°CParçalı ve az bulutluDENİZLİ °C, 22°CParçalı ve az bulutluİZMİR °C, 23°CParçalı ve az bulutluMUĞLA °C, 24°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Toroslar mevkiinde kuzey yönlerden yer yer kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.ADANA °C, 25°CParçalı ve az bulutluANTALYA °C, 26°CAz bulutluHATAY °C, 22°CParçalı ve az bulutluMERSİN °C, 24°CAz bulutluParçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimleri ile Niğde çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeybatı kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın, güney ve doğu kesimlerinde kuzey yönlerden yer yer kuvvetli (40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 15°CParçalı ve az bulutluÇANKIRI °C, 17°CParçalı ve az bulutluESKİŞEHİR °C, 16°CParçalı ve az bulutluKONYA °C, 14°CParçalı ve az bulutluParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıDÜZCE °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıSİNOP °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıZONGULDAK °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Çorum dışında) aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Yağışların, Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın, kıyı kesimlerinde kuzey ve batı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.AMASYA °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıARTVİN °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, kıyılarında yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıSAMSUN °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıTRABZON °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin batı kesimlerde kuzey yönlerden yer yer kuvvetli (40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.ERZURUM °C, 6°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlıKARS °C, 7°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve karlakarışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlıMALATYA °C, 15°CParçalı bulutluVAN °C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurluParçalı ve az bulutlu, Siirt ve Batman çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 18°CParçalı ve az bulutluGAZİANTEP °C, 19°CParçalı ve az bulutluSİİRT °C, 16°CParçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıŞANLIURFA °C, 20°CParçalı ve az bulutlu