Uzmanlar uyardı! Covid-19 sonrası vaka sayılarında artış
Uzmanlar 2024 yılı sonrasında Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'da sayısı gittikçe artan boğmaca vakalarının sayısına dikkat çekti. ABD'de vaka sayıları beş kat artış gösterdi. Bu sayı 18 bin 500'ü geçti. Fransa'da yaşayan kişiler son 25 yılın en kötü boğmaca salgınını yaşarken, PCR testleriyle doğrulanmış 35 bin vaka kaydedildiği ve 22 çocuğunun hayatını kaybettiği açıklandı. Uzmanlar bu olaydan sonra aşı olmayan bebeklerin en yüksek risk grubuna girdiğini belirtti.
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) açıkladığı verilere göre, boğmaca olarak bilinen son derece bulaşıcı enfeksiyonun vaka sayısı,ülke genelinde geçen yılın aynı dönemine göre neredeyse beş kat daha da artarak 18 bin 500'ü geçti. Bu, 2014 yılından bu yana yılın bu dönemindeki en yüksek vaka sayısı olarak bildirildi.
25 YILIN EN KÖTÜ SALGINI OLARAK SÖYLENDİ
Fransız sağlık yetkilileri, Avrupa'da son 25 yılın en kötü boğmaca salgınına denk geldiklerini duyurdu. Fransa Halk Sağlığı, 2024 yılının başlarından bu yana devam eden salgında, 'son aylarda yoğunlaşan önemli bir bakteri dolaşımının' olduğunu söyledi. PCR testiyle doğrulanmış yaklaşık 35 bin vaka kaydedilirken, bu yıl Fransa'da 20'si bir yaşın altında olmak üzere 22 çocuğun boğmaca nedeniyle hayata gözlerini yumduğu fark edildi.
BOĞMACA HASTALIĞI NEDİR?
Boğmaca, Bordetella pertussis adlı bakterinin neden olduğu son derece bulaşıcı bir enfeksiyon çeşitli bir hastalıktır. Genellikle soğuk algınlığı benzeri belirtilerle kendini hissetiren boğmaca, zamanla şiddetli ve uzun süreli öksürüğe yol açabilir. Bu nedenle hastalığa '100 günlük öksürük' olarakta söyleyebiliriz.
BELİRTİLERİ NELER?
Boğmaca hastalığı ilk burun akıntısı, hapşırma ve hafif ateş şeklinde görülebilir. Hastalık ilerledikçe, özellikle geceleri daha da kötüleşen şiddetli öksürük atakları meydana gelebilir. Öksürük atakları sırasında nefes almakta zorluk yaşanabilir ve bazı durumlarda kusma da görülebilir.
RİSK GRUPLARI NELERDİR?
Aşılanmamış veya kısmen aşılanmış bebekler, boğmaca açısından en yüksek risk grubuna dahil olmaktadır. Bebekler, öksürmek yerine nefes almakta zorluk yaşayabilir veya morarabilir.
ÖNLEM VE TEDAVİ YÖNTEMİ
Uzmanlar, boğmacayı önlemenin en etkili yolunun aşılama olduğunu belirtiyorlar. Hamilelik sırasında yapılan aşılama, henüz aşılanmamış olan yenidoğanlarda hastalık ve ölüm riskini azaltmada oldukça faydalı olduğu görülüyor. Boğmaca tedavisinde antibiyotikler kullanılmakta, ancak tedavi genellikle hastalığın erken dönemlerinde etki göstermektedir
AVRUPA GENELİNDE ARTIŞ GÖRÜLDÜ
2024'ün başlarında yayınlanan bir ECDC rapora göre, 2023 yılı boyunca Avrupa ülkelerinde yaklaşık 60.000 boğmaca hastalığı görüldü. Bu rakam, 2021 ve 2022 yıllarına kıyasla on katın üzerinde bir artış fark ediliyor. İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA) ise, Ocak ve Ağustos 2024 arasında İngiltere'de 13.000'den fazla vaka görüldü. Bu süreçte 10 bebeğin hayatını kaybettiği bildirildi.