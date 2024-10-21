Uzmanlar uyardı! Covid-19 sonrası vaka sayılarında artış

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) açıkladığı verilere göre, boğmaca olarak bilinen son derece bulaşıcı enfeksiyonun vaka sayısı,ülke genelinde geçen yılın aynı dönemine göre neredeyse beş kat daha da artarak 18 bin 500'ü geçti. Bu, 2014 yılından bu yana yılın bu dönemindeki en yüksek vaka sayısı olarak bildirildi.Fransız sağlık yetkilileri, Avrupa'da son 25 yılın en kötü boğmaca salgınına denk geldiklerini duyurdu. Fransa Halk Sağlığı, 2024 yılının başlarından bu yana devam eden salgında, 'son aylarda yoğunlaşan önemli bir bakteri dolaşımının' olduğunu söyledi. PCR testiyle doğrulanmış yaklaşık 35 bin vaka kaydedilirken, bu yıl Fransa'da 20'si bir yaşın altında olmak üzere 22 çocuğun boğmaca nedeniyle hayata gözlerini yumduğu fark edildi.Boğmaca, Bordetella pertussis adlı bakterinin neden olduğu son derece bulaşıcı bir enfeksiyon çeşitli bir hastalıktır. Genellikle soğuk algınlığı benzeri belirtilerle kendini hissetiren boğmaca, zamanla şiddetli ve uzun süreli öksürüğe yol açabilir. Bu nedenle hastalığa '100 günlük öksürük' olarakta söyleyebiliriz.Boğmaca hastalığı ilk burun akıntısı, hapşırma ve hafif ateş şeklinde görülebilir. Hastalık ilerledikçe, özellikle geceleri daha da kötüleşen şiddetli öksürük atakları meydana gelebilir. Öksürük atakları sırasında nefes almakta zorluk yaşanabilir ve bazı durumlarda kusma da görülebilir.Aşılanmamış veya kısmen aşılanmış bebekler, boğmaca açısından en yüksek risk grubuna dahil olmaktadır. Bebekler, öksürmek yerine nefes almakta zorluk yaşayabilir veya morarabilir.Uzmanlar, boğmacayı önlemenin en etkili yolunun aşılama olduğunu belirtiyorlar. Hamilelik sırasında yapılan aşılama, henüz aşılanmamış olan yenidoğanlarda hastalık ve ölüm riskini azaltmada oldukça faydalı olduğu görülüyor. Boğmaca tedavisinde antibiyotikler kullanılmakta, ancak tedavi genellikle hastalığın erken dönemlerinde etki göstermektedir2024'ün başlarında yayınlanan bir ECDC rapora göre, 2023 yılı boyunca Avrupa ülkelerinde yaklaşık 60.000 boğmaca hastalığı görüldü. Bu rakam, 2021 ve 2022 yıllarına kıyasla on katın üzerinde bir artış fark ediliyor. İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA) ise, Ocak ve Ağustos 2024 arasında İngiltere'de 13.000'den fazla vaka görüldü. Bu süreçte 10 bebeğin hayatını kaybettiği bildirildi.