İstanbul'da suç makinesinin evinden 10 adet ruhsatsız silah çıktı

Güvenlik güçlerinin suç ve suçluya yönelik çalışmaları hız kesmeden sürüyor.Bu kapsamda gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında İstanbul'da şüpheli bir ev tespit edildi.İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri Kağıthane Merkez Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenlendi.Operasyonda işyeri kurşunlama, kasten yaralama gibi olaylara karıştığı ; şüphelilere ve suç örgütlerine silah temin ettiği belirlenen H.K. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.Şüphelinin “kasten öldürme” ve “resmi belgede sahtecilik” gibi suçlardan kaydı olduğu belirlendi.Evde yapılan aramalarda ise; 10 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirildi.Gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.