İstanbul'da suç makinesinin evinden 10 adet ruhsatsız silah çıktı
Kağıthane'de aranan suçlulara yönelik yapılan operasyonda yakalanan suç makinesinin evinde 10 adet ruhsatsız silah ele geçirildi. Şüpheli şahıs tutuklandı.
Güvenlik güçlerinin suç ve suçluya yönelik çalışmaları hız kesmeden sürüyor.
Bu kapsamda gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında İstanbul'da şüpheli bir ev tespit edildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri Kağıthane Merkez Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenlendi.
SUÇ MAKİNESİ YAKALANDI
Operasyonda işyeri kurşunlama, kasten yaralama gibi olaylara karıştığı ; şüphelilere ve suç örgütlerine silah temin ettiği belirlenen H.K. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
Şüphelinin “kasten öldürme” ve “resmi belgede sahtecilik” gibi suçlardan kaydı olduğu belirlendi.
TUTUKLANDI
Evde yapılan aramalarda ise; 10 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirildi.
Gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.