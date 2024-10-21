İzmir'de polis devriyesinde yaklalanan 3 uyuşturucu taciri tutuklandı
Uyuşturucu satıcılarına yönelik mücadele sürüyor. Bu kapsamda, ekiplerce gerçekleştirilen devriye sırasında yakalanan 3 uyuşturucu tacirine yönelik incelemede, 26 şeffaf poşet içerisinde 335 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.
Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, ilçede devriye görevlerini yürüttüğü esnada şüphe üzerine 3 kişiyi durdurarak arama yaptı.
Şahısların şüpheli tavırları üzerine Genel Bilgi Tarama (GBT) incelemesi yapıldı.
335 GRAM METAMFETAMİN MADDESİ ELE GEÇİRİLDİ
M.Ö., H.D. ve G.A. oldukları belirlenen şüphelilerden 26 şeffaf poşet içerisinde 335 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.