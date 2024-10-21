iPhone'lar seviye atlayacak: iOS 18.1 ne zaman gelecek?

Apple, iPhone'lara yeni özellikler getiren iOS 18'i geçtiğimiz ay yayınladı. Ancak bazı kullanıcılar sürümü yüklemek için iOS 18.1'bekliyor ve iOS 18.1 ne zaman gelecek sorusunu soruyor.

iOS 18 sürümü geçtiğimiz ay kullanıcılar için yayınlandı. Çoğu kullanıcı ise bir dizi özelliği beraberinde getirecek olan iOS 18.1'i bekliyor.Daha öncesinde iOS 18.1'in beta sürümlerini yayınlayan Apple, tam versiyon için hazırlıklara başladı. Kullanıcılar ise iOS 18.1 ne zaman gelecek sorusunu soruyor.iOS 18'in henüz yeni çıkmasına rağmen Apple, iOS 18.1'in genel beta sürümlerini yayınlamaya devam etti.Çıkan haberlere göre iOS 18.1'in ekim ayında çıkacak. Özellikle Apple analisti olan Mark Gurman, iOS 18.1 güncellemesinin 28 Ekim'de kullanıma sunulacağını belirtti.- Apple Intelligence'ın sunduğu yapay zeka destekli araçlar: Metin düzeltme, özetleme vb.- Yeni Siri tasarımı- Mail'de Akıllı Cevap özelliği: Gelen e-postalarınıza uygun olacak şekilde hızlı cevaplar öneriyor.- Yeni odak modu 'Kesintileri Azalt': Dikkat dağıtmadan önemli bildirimleri almayı sağlıyor.- Fotoğraflar'da 'Temizle' özelliği: Cihazınızda yer kaplayan fotoğraf ve videoları tespit ederek temizlemenize izin veriyor.