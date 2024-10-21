İnsan yüzlü maymun ortaya çıktı! Görenler gözlerine inanamadı...

Çin'in doğusundaki Tianjin Hayvanat Bahçesi yaşayan bir maymun, yüzünün insan yüzüne benzerliği ile şaşkınlık yarattı.Görenlerin gözlerine inanamadığı maymunun saldırgan bir doğaya sahip olduğu belirtilen ve daha önce iki dişi eşe sahip olduğu fakat onların yaşamını yitirdiği ifade ediliyor.19 yaşında olan maymunun yüz hatlarının insan yüzüne olan benzerliği nedeniyle insan yüzlü maymun olarak nitelendiriyor.Karayip Denizi'nde bulunan Magarita Adası'nda yaşadığı bilinin kapuçin maymun türü sosyal medyada yayınlana görüntüleri ile dikkatleri üzerine çekmiş ve bulunduğu hayvanat bahçesi adeta ziyaretçi akınına uğramıştı.Ortalama olarak 23-30 yıl ömre sahip olan bu maymunun ilginç yüz ifadesi insanlara olan benzerliği ile şaşkına çevirmeyi sürdürüyor.Kapuçin maymununun yaşadığı hayvanat bahçesinin sözcüsü yaptığı açıklamada, “Maymun çok enerjik ve kavgacı. Çamurla oynamayı ve Hindistan cevizlerini ezmeyi seviyor” ifadelerini kullanmıştı.Ayrıca 2016 yılında getirilen üç genç kapuçin maymununun, henüz çiftleşecek kadar olgunlaşmadığı belirtilmişti. Aynı zamanda sözcü, “Genç maymunlar olgunlaştığında, insan yüzlü maymunumuzla arasında bir kimya oluşmasını umuyoruz. Böylece sonunda bir eşe sahip olabilir” şeklinde konuşmuştu.