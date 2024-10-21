Vatan haini Gülen bu hastanede ölmüş

Türkiye bu sabaha teröristbaşı FETÖ lideri Fetullah Gülen'in ölüm haberiyle uyandı. İddiaya göre 83 yaşındaki FETÖ lideri kalp ve damar rahatsızlıkları nedeniyle iki gün önce Cevdet Türkyolu ve beraberindekilerle St Luke’s Hospital Hastanesi’ne kaldırıldı. Fetullah Gülen’in hastaneye kaldırıldığı herkesten gizlendi. Gülen, Amerika saatine göre 21.20'de öldü