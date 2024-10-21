Vatan haini Gülen bu hastanede ölmüş
Türkiye bu sabaha teröristbaşı FETÖ lideri Fetullah Gülen'in ölüm haberiyle uyandı. İddiaya göre 83 yaşındaki FETÖ lideri kalp ve damar rahatsızlıkları nedeniyle iki gün önce Cevdet Türkyolu ve beraberindekilerle St Luke’s Hospital Hastanesi’ne kaldırıldı. Fetullah Gülen’in hastaneye kaldırıldığı herkesten gizlendi. Gülen, Amerika saatine göre 21.20'de öldü
Pensilvanya'da yaşayan hain terör örgütü FETÖ'nün elebaşı Fetullah Gülen öldü. Gülen'in ölüm haberini bizzat FETÖ'nün yayın organları duyurdu. Terörist elebaşı Gülen'in yeğeni Ebuseleme Gülen de sosyal medya hesabından FETÖ elebaşının ölümünü doğruladı.