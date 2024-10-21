İsrail'den Hizbullah güçlerine saldırı tehdidi

Hizbullah ile çatışan İsrail, aldıkları darbe ile sarsıldı.Lübnan sınırına taciz ateşleri düzenleyen İsrail ordusu, Hizbullah ile çatışmalarına hız verdi.Saldırılara karşılık veren Hizbullah güçleri, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Caesarea'daki evine insansız hava aracı (İHA) ile saldırmıştı.Saldırı İsrail'de büyük yankı uyandırırken, İsrail'in Hizbullah güçlerine tehdit mesajı verdiği ileri sürüldü.Netanyahu’nun saldırının ardından “İsraillilere zarar veren herkes ağır bir bedel ödeyecek” açıklamasının ardından Suudi medyası Hizbullah’a da gözdağı verildiğini iddia etti.Al-Hadath haber kanalının ismini vermediği kaynaklara dayandırdığı haberine göre, İsrail, Hizbullah'a “Liderlerimizi tekrar hedef almaya kalkışırsanız, Dahiye bölgesini (Hizbullah'ın kalesi) yerle bir edeceğiz” mesajı gönderdi. Haberde, mesajın üçüncü bir taraf aracılığıyla iletildiği bildirildi.Öte yandan, Lübnan Başbakanı Necib Mikati ise Suudi Arabistan'a ait Al Arabiya verdiği röportajda, “geçen ayın ortasından bu yana Hizbullah ile hiçbir temas olmadığını” belirtti.