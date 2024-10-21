Yenidoğan çetesinin ilaç oyunu: 1 yılda 1 milyon kazanan hemşireler!

Türkiye'nin gündemine oturan yeni doğan çetesi 10 bebeğin ölümüne neden olmuştu. Bebek acil hastalarını anlaşmalı hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan çete hakkında geçtiğimiz günlerde fezleke hazırlanmış ve çete hakkında 1775 yıla kadar hapis istenmişti. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianamede düzenlendi.Bebek ölümlerinden sorumlu olan çetenin diğer bir gelir kaynağı da ilaç satışlarıyla. Yenidoğan çetesi 'Curosurf' ve 'Infasurf' isimli iki ilaç ile ilgili usulsüzlükler yaptı. 'Curosurf' isimli ilaç yoğun bakım ünitelerinde prematüre veya akciğer yetmezliği olan bebeklerin tedavilerinde kullanılıyor. Bu ilacı doktor tarafından yazılan bir ilaç. 3. Seviye hastalara uygulanan bir ilaç olan 'Curosurf' kime verileceği doktor tarafından belirleniyor.'BEŞ İLAÇ KULLANILMIŞ GİBİ GÖSTERİYOR'İlaç usulsüzlüğü ise iddianameye de yansıdı. Hemşire Hasan Basri Gök'e bu usulsüzlükler sorulduğunda ise, 'Gerekirse yoğun bakımda tedavi gören bir yeni doğanın bir adet ilaç alması gerekiyorsa beş ilaç kullanılmış gibi gösteriyor ve bunu fatura ediyorlardı. Bu durum sürekli bire beş olarak değil, farklılık da gösteriyordu' dedi.'CUROSURF VE INFASURF İSİMLİ İLAÇLARIN ÇIKIŞLARINI YAPIYORLAR'Hemşire Hasan Basri Gök ilaç satışından kazanılan paranın Fırat Sarı'nın şirketine aktarıldığını ifade ederek, 'Bu işten kazanılan paranın neredeyse tamamı kendi eline geçmiştir. Hatta ben ve Doğukan'a kendisi için bir bekar evi tutarak kirasını bu işten gelen gelir ile ödeyeceğini, kendisinin de sevgilileriyle bu evde kalacağını söyledi. Fırat Sarı ve İlker Gönen'in talimatları ile Ceren Hatice Kırımlı, Cansu Akyıldırım, Hakan Doğukan Taşçı, Serenay Şenkalaycı, Deniz Korkmaz, Damla Atak, Ceylan Çetin, Gözde Kul Yadigar, Mehtap Sayar, Hüseyin Günerhan, Sümeyye Nur Arslan isimli şahıslar çalıştıkları hastanelerin bebek yoğun bakımlarından Curosurf ve Infasurf isimli ilaçların çıkışlarını yapıyorlar ve İlkerGönen hoca bu ilaçları her gün topluyordu. Toplanılan ilaçlar Medisense şirketinin genel merkezine gidiyordu' diye konuştu.İLAÇ SATIŞINDA 1 MİLYON LİRA KAZANDILARHasan Basri Gök'ün anlattıkları hemşirelerin ve doktorların nasıl bir kara düzenin içinde olduklarını gözler önüne serdi. Esenler Güney Hastanesi hemşiresi Hüseyin Günerhan ve 11 hastanenin hasta takibini yapan hemşire Hakan Doğukan Taşçı'nın ilaç satışından 2022-2023 yıllarında 1 milyon lira kazandıklarını söyledi. Ayrıca Lyrica isimli psikiyatrik ilaç uyuşturucu madde olarak kullanılırken hemşireler bu ilaçları hastaneden alarak sattıklarını söyledi. Hasan Basri Gök ifadesinde, 'Hüseyin ve Doğukan 2022-2023 yılları arasında Güney hastanesinden ilaç kaçırıp sattılar. Bu sattıkları ilaçlardan da elde ettikleri gelir yaklaşık olarak 1 milyon lira civarındadır. Doğukan'a bu durumu sorduğumda hastanenin psikiyatri bölümün muayene ücretini bin 500 liraya yaptığını ve el altından Lyrica isimli ilacı sattığını, aynı zamanda hastane sahibi olan Müzeyyen isimli şahsın akrabası olan hastanenin kendi içerisindeki eczanede çalışan bir erkek şahsın da bu şekilde ilaç sattığını bana söyledi' dedi.UYUŞTURUCU BAĞIMLISI HEMŞİREHasan Basri Gök'e aldolan isimli konuşma içeriği sorulduğunda ise, 'Aldolan ibaresi ile ilgili olarak Hakan Doğukan Taçcı isimli şahıs uyuşturucu madde etkisi yaratan bir ilaç olan Aldolan kullanmaktaydı. Bu ilaç sanıyorum ki kırmızı reçete ila satılan bir ilaçtır. Bu ilacı sürekli kullanıyordu. İlacı da arkadaşı olan Osman ve Yalçın isimli şahıslardan temin ediyordu. İstanbul'da oturduğunu söylediği Osman'dan kurye vasıtasıyla ilacı temin ederek satın alıyordu. Yalçın isimli şahsın da Eskişehir ilinde olduğunu bana söylemişti' ifadelerini kullandı.