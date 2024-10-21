Eskişehir'de tutulan balık dikkat çekti! Tam olarak 27 kilo

Eskişehir'de yaşayan Osman Özcan, arkadaşı Ersin Aslan'la birlikte balık tutmak için Bilecik'te bulunan Pelitözü Gölpark'a gitti. Yaklaşık 5 günlük bir av gerçekleştiren isimlerin oltasına 38 saat sonunda bir balık vurdu. Oldukça güçlükle karaya çekilen balığın 30 yaşında, bu zamana kadar hiç tutulmamış 27 kilogram Pullu Sazan olduğu anlaşıldı.Balıkla hatıra fotoğrafı çekinen isimlere Bilecik Valisi Şefik Aygöl de katıldı. Balığı doğasına geri bırakan dernek üyelerin bu yılın rekor ağırlığında olabileceği konusunda görüş bildirdi.Balığı yakalayan Eskişehir Olta Balıkçıları ve Doğal Yaşamı Koruma Derneği üyesi Osman Özcan şöyle konuştu:“Bilecik Pelitözü Gölpark'ta bir 4-5 günlük av gerçekleştirdik takım arkadaşım Ersin Aslan'la beraber. Bu hafta güzel bir pullu sazan diye tabir ettiğimiz 27 kilogram civarında bir balık nasip oldu. Biz de onu ait olduğu yere, doğasına geri bıraktık. Bizim buradaki amacımız, derneğimizin sportif kolu var. Biz orada yakala bırak tarzında yani yakalayıp geri doğasına gönderiyoruz tuttuğumuz bütün balıkları. Sabaha karşı saat 04.30 gibi balık vuruşu oldu. Saat 04.45'te suda mücadele sonunda balığı bota almayı başardık. Orada 5 günlük bir av yaptık. Balık tam tamına 38'inci saatte vurdu.”