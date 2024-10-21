TRT spikerinden Feto sözleri: Hakkımız haram olsun

Binlerce sivilin kanının eline bulaştığı o örgüt elebaşı o Fetullah Gülen sonunda geberdi.Elebaşı Gülen'in öldüğü, FETÖ'ye yakın medya tarafından duyuruldu. Fetullah'ın sitesi Herkul tarafından paylaşılan haberde, Gülen'in 20 Ekim'de öldüğü kaydedildi.Ölüm haberinin ardından TRT Haber canlı yayınında spiker Oya Eren Özkan, adeta duygularımıza tercüman oldu.Özkan, canlı yayında Fetullah Gülen'le ilgili haberi sunarken, "FETÖ'ye yakın internet siteleri, silahlı terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in öldüğünü duyurdu. FETÖ elebaşı terörist Gülen öldü. Vatan haini, millet düşmanı, Cumhuriyet düşmanı, din düşmanı Fetullah Gülen öldü. Tüm ömrü Türkiye Cumhuriyeti'ne kumpas kurmakla geçti. Türk milletine kumpas kurmakla geçti. Bu son dakika bilgisini verirken aynı zamanda 'iyi bilmezdik' de demek istiyorum. Hakkımız haram olsun kendisine." ifadelerini kullandı.